POLÉMICA DECLARACIÓN El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), mon-señor Oscar Ojea, ratificó la convocatoria a una misa en Luján el 8 de marzo en contra del proyecto para legalizar el aborto anunciado por el Gobierno y llamó a "defender a las mujeres", aunque consideró que ellas "no" son dueñas de "usar su propio cuerpo". Ojea expresó: "Se habla de una nueva propuesta legislativa, entonces la Iglesia quiere ser clara en lo que significa su servicio a la vida, su pensamiento con respecto a la vida". "´La mujer es dueña de usar su propio cuerpo´, así se nos dice constantemente a través de muchos medios. Esto no es así. Nosotros defendemos toda vida y cada vida, los derechos de todos y de cada uno", agregó. PASÓ LOS $83 El dólar operó nuevamente en alza y cerró a un promedio de $83,18 luego de que el día anterior en el segmento mayorista registrara un fuerte incremento. Así, en el mercado minorista, la divisa registró este martes un incremento de 27 centavos. El dólar blue, por su parte, también cotizó con tendencia alcista y fue ofrecido a $78,70 en el circuito financiero informal de la city. El dólar mayorista terminó casi sin cambios a $61,66 luego de que en el inicio de semana mostrara el mayor aumento en dos meses y medio, pese a las ventas del Banco Central por casi 50 millones. COSTO DE VIDA Una familia de cuatro integrantes necesitó en enero un ingreso de $40.373,01 para no ser pobre, informó el INDEC, cifra que registró un aumento del 3,6% respecto de diciembre. La canasta que sólo contiene alimentos se ubicó en el primer mes del año en $16.478,78, registrando un aumento del 5,7% contra diciembre anterior. En el caso de la variación interanual, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un aumento del 52,7% y la Canasta Alimentaria acumuló una suba del 55,8%. FUERTE CAÍDA La actividad industrial acumuló en 2019 una caída de 6,3%, la segunda anual consecutiva, informó hoy la Unión Industrial Argentina (UIA). Según la entidad empresaria, 2019 finalizó con una caída de la producción industrial de 13% respecto de 2015 y de 7,5% con relación al máximo de 2011. En diciembre -puntualizó la UIA- la actividad industrial tuvo una variación de -1,4% interanual y de -0,1% mensual en la medición desestacionalizada. NO LO QUIERE El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cargó contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al llamarlo "dictador" y al afirmar que su "decisión personal" es que el líder chavista no asista a su ceremonia de asunción el próximo 1º de marzo. "No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión", señaló Lacalle Pou. Sin embargo, aclaró que eso no afectará el comercio de Uruguay con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba "bastante complicada".



Breves: Noticias de Actualidad

19 de Febrero de 2020

