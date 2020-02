Una multitud exigió justicia frente al Congreso

La madre del joven Fernando Baez Sosa encabezó el acto y dijo que "lo que le hicieron a mi hijo es terrible, no le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición". Miles de personas se congregaron este martes frente al Congreso para reclamar justicia por Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, al cumplirse un mes del crimen. "Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, no le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición", dijo a la multitud Graciela, la mamá de Fernando, en un emocionado mensaje. Mientras se desarrollaba el acto frente al Congreso, una masiva misa fue celebrada en la ciudad balnearia de Villa Gesell, en el lugar del crimen. La familia de la víctima encabezó la movilización en Buenos Aires, que comenzó antes de las 18:00 y se replicó en diferentes puntos del país y en el exterior, con actos en las ciudades de Londres y Barcelona. "Quiero agradecer a todos por haber venido a acompañarme, no es fácil sin ustedes y con su ayuda se va a hacer realidad, se va a hacer justicia por mi hijo y todas las víctimas de violencia", dijo Graciela, notablemente emocionada en el escenario. Y continuó: "Era un chico decente, bueno, que amaba la vida, a su prójimo, quería ayudar a todos el mundo, tenía metas, objetivos, lo que le hicieron nos arruinó la vida a mi esposo, a mí y a todos los que lo queremos". "Estoy agradecida con ustedes por acompañarme, desde que perdimos a nuestro hijo mi vida no es fácil, todo se nos vino abajo, era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Quiero justicia por mi hijo, él está entre nosotros", dijo. Agregó que "al verlos a todos ustedes siento que tengo energía para seguir luchando por mi hijo". "Quiero que paguen por lo que hicieron. Fernando era mi vida, no saben cómo lo extraño", cerró. Antes del discurso de la mujer, la familia compartió un video realizado por la novia del joven, Julieta Rossi, con diferentes imágenes de la víctima a lo largo de su vida.

Miles de personas rodeaban el escenario montado en la Plaza del Congreso ayer, para pedir justicia por el crimen de Fernando Baez Sosa

Miles de personas se concentran frente a la Plaza del Congreso para pedir #JusticiaParaFernando Báez Sosa https://t.co/tHogEqIic7 pic.twitter.com/QgbleT9fjD — infobae (@infobae) February 18, 2020

Una multitud exigió justicia frente al Congreso

