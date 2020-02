Alrededor del 40% de los niños diagnosticados con cáncer en Argentina se atiende en el Garrahan

(Prensa Garrahan) Gracias al diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado integral del paciente, la tasa de sobrevida a 5 años es de entre 70 y 80% en la institución. La incidencia de cáncer pediátrico en Argentina es aproximadamente de 140 nuevos casos por cada 1 millón de niños entre 0 y 14 años. De los 200.000 niños y adolescentes a quienes se les diagnostica una enfermedad maligna cada año, 80% viven en países con recursos limitados, y a ellos corresponde más del 90% de las muertes asociadas al cáncer en pediatría. Anualmente, alrededor de 1.340 niñas y niños son diagnosticados con cáncer en Argentina. De esa cifra, cerca del 40% es atendido en el Hospital Garrahan, lo que significa unos 500 nuevos casos por año para la institución pediátrica. El Garrahan cuenta con un Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico (CAIPHO), donde los resultados de sobrevida a los tratamientos superan el 70%, una cifra que iguala al hospital con los mejores centros oncológicos mundiales. "En el Garrahan atendemos cerca del 40% de los chicos con cáncer de la Argentina, y nuestro compromiso sigue siendo acercar los mejores tratamientos disponibles a los niños y niñas que lo necesitan bajo los principios de equidad y accesibilidad que hemos sostenido desde nuestros orígenes como institución", indicó la directora médica ejecutiva, Patricia García Arrigoni. La médica agregó que "el 80% de los niños con cáncer del país son atendidos en centros públicos y esto habla de un modelo de atención equitativo, igualitario y de calidad que es distintivo de nuestro país". En el Garrahan, se atienden pacientes que son diagnosticados por el Servicio de Hematología y Oncología, pero también muchos niños, niñas y adolescentes que comenzaron un tratamiento en otros centros y requieren de mayor complejidad ya sea por complicaciones, etapas del tratamiento, procedimientos quirúrgicos o estudios que no pueden realizarse en su lugar de origen. Para ello, el Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico (CAIPHO) posee 90 camas y los recursos médicos y tecnológicos para establecer un diagnóstico preciso del tipo de cáncer en todas las áreas, en particular laboratorios de Anatomía Patológica, Citometría de Flujo y Biología Molecular. Los tratamientos incluyen quimioterapia, cirugía y/o radioterapia, y el personal de oncología cuenta con: médicos hemato-oncológicos pediatras, equipos de bioquímicos, patólogos, cirujanos, ortopedistas y muchas otras especialidades que trabajan multi e interdisciplinariamente y permiten obtener los resultados mencionados. El tipo de cáncer más frecuente en pediatría es la leucemia, con un 36,8% del total de los casos. "La estadística restante está repartida en un conjunto de enfermedades diferentes que muchas de ellas tienen en común ser de origen embrionario, es decir, provienen de bases genéticas constitucionales, muchas de ellas no bien conocidas", informó Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Hematología y Oncología del hospital y resaltó que "las enfermedades de los niños tienden a ser de instalación rápida y alta tasa de crecimiento, pero son al mismo tiempo más sensibles a los tratamientos". Desde 1990, el Garrahan tuvo un crecimiento exponencial en términos de desarrollo para el diagnóstico y tratamiento de la patología oncológica con elevados estándares de calidad y resultados de sobrevida. En la actualidad, trata a más del 40% de los niños, niñas y adolescentes del país con enfermedades malignas: determinados grupos de riesgo son derivados de manera preferencial (menores de un año con leucemias) y otros se concentran en virtud de los desarrollos realizados en la materia (el 98% de los niños con retinoblastomas del país se atienden en el Garrahan). Respecto al CAIPHO, Zubizarreta señaló que se trata de "un centro de atención hematológica y oncológica de reconocimiento regional y mundial que ha estado en permanente desarrollo y expansión desde hace 30 años", y agregó que "se han complejizado y puesto a punto los avances de diagnóstico y los procesos terapéuticos, además de constituirse en generador de conocimientos, desarrollo de investigación clínica y traslacional y una producción sostenida de numerosas publicaciones indexadas. La docencia es otro pilar fundamental que permite aportar profesionales a la especialidad para el trabajo en red". Asimismo, a través de la Red de Oficinas de Comunicación a Distancia – Telesalud, con más de 300 oficinas a lo largo y a lo ancho del país, el Hospital Garrahan realiza teleconsultas de segunda opinión para el tratamiento, referencia y contrarreferencia de pacientes oncológicos



Alrededor del 40% de los niños diagnosticados con cáncer en Argentina se atiende en el Garrahan

