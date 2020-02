Efemérides del día de la fecha: 19 de febrero

SE SUBASTA LA "BIBLIA DE GUTENBERG" Impresa en el año 1455 por el orfebre alemán Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, la "Biblia de Gutenberg" fue el primer libro impreso con la imprenta con tipos metálicos móviles que provocó la impresión masiva de textos por todo Occidente. Ante las dificultades que presentaban las desgastadas tablillas de maderas en la impresión, Gutenberg ideó una imprenta compuesta por "tipos móviles", moldes de madera rellenos con hierro que imitaban a la perfección la escritura manuscrita, acoplados a una vieja prensa de uvas. Con ésta imprimió el texto que posteriormente fue completado con dibujos agregados mediante xilografía y decorados y mayúsculas en forma manual; en total se imprimieron 1282 Biblias siendo 135 impresas en papel y 45 en pergamino. En el año 1926 en Nueva York se subastó uno de estos valiosos ejemplares en una puja reñida que terminó ganando un comprador anónimo desembolsando 106.000 dólares. Actualmente existen apenas 48 copias esparcidas por todo el mundo. FALLECE HORACIO QUIROGA Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza nació el 31 de diciembre del año 1878 en Salto, Uruguay. Con una vida marcada por la tragedia y la soledad a causa, en un principio, del suicido accidental de su padre y el de su padrastro que tuvo la desgracia de presenciar, Horacio comenzó a escribir desde chico sus primeros cuentos y poemas: "volqué gran parte de ese sufrimiento en mis obras. Quizás eso me ayudó a sobrellevarlas." Fundador de la "Sociedad de Ciclismo de Salto" y la "Revista de Salto" en el año 1900 decidió dejarlas atrás por lo acontecido con su padrastro y emprender un viaje por París; no obstante, el joven adinerado y motivado que partió a Europa regresó a América hambriento, avejentado y con miles de recuerdos que plasmó en "Diario de un viaje a París." A su regreso fundó junto a sus amigos el "Consistorio del Gay Saber" y, al año siguiente, publicó su primer libro "Los arrecifes de coral" pero la alegría de éste último acontecimiento quedó extinta por la muerte de sus hermanos por la fiebre tifoidea; asimismo, el "Consistorio" se disolvió después de que Horacio asesinara accidentalmente a su amigo Federico Ferrando revisando el arma que éste usaría en un duelo. Perturbado por esto, el uruguayo se estableció en Buenos Aires como profesor de castellano del Colegio Británico y fotógrafo; a raíz de su talento con las cámaras acompañó a Leopoldo Lugones en una expedición por las ruinas jesuíticas de San Ignacio, Misiones que le indicaría que su lugar en el mundo estaba en aquella provincia. Antes de instalarse en Misiones, el escritor publicó "El crimen de otro" (1904), "Los perseguidos" (1905) y el cuento "El almohadón de plumas" en la revista Caras y Caretas en el año 1905. En el año 1915, el suicidio de su esposa lo llevó a volver a Buenos Aires junto a sus hijos y dejar de escribir por un año hasta que las ideas se le agolparon en la cabeza y no tuvo más remedio que retornar a la escritura: "escribo siempre que puedo, con náuseas al comenzar y satisfacción al concluir." Así, en el año 1917 se consagró como uno de los grandes cuentistas latinoamericanos con su obra "Cuentos de amor de locura y de muerte." A ésta le siguieron "Cuentos de la selva" (1918), "El salvaje" (1919), la obra teatral "Las sacrificadas" (1920), "Anaconda y otros cuentos" (1921) y "El desierto" (1924):"toma a tus personajes de la mano llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste." Además de sus libros, el uruguayo escribía críticas cinematográficas para "El Hogar", "La Nación" y "Atlántida" y llegó a redactar un guion para un largometraje que tituló "La jangada florida." Debido al intratable cáncer de próstata que padecía, Quiroga se quitó la vida en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires en el año 1937. DIEGO MARADONA SE INCORPORA AL PLANTEL DE BOCA JUNIORS Un día como hoy en el año 1981, se confirmaba la transferencia de Diego Maradona a Boca Juniors. Flamante goleador del Torneo Metropolitano 1980 con 25 tantos fundamentales para dejar a Argentinos Juniors subcampeón, Diego era un jugador codiciado por incontables clubes que ansiaban llevárselo; sin embargo, luego de idas y vueltas entre los presidentes de "El Bicho" y de Boca mezcladas con desacuerdos y polémicas, "El Pelusa" terminó marchándose de La Paternal cuando se acordó el pago de 2 millones y medio de dólares, una suma exorbitante para esos años marcados por la inflación y la devaluación. Mientras los hinchas de Argentinos Juniors manifestaban su desacuerdo, los hinchas de Boca celebraron la llegada del "10" cantando: "lo quería Barcelona, lo quería River Plate, Maradona es de Boca, porque gallina no es." Por otra parte, Maradona manifestó: "quiero que sepan que a partir del momento en que me ponga su camiseta daré de mí todo lo que tenga para que lo que ellos esperan yo lo pueda concretar".

19 de febrero

