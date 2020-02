Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 19/feb/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 19/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

COPA LIBERTADORES Esta noche comienzan dos series de la tercera y última Fase Previa de la Copa Libertadores de América: Barcelona de Ecuador vs Cerro Porteño de Paraguay (el ganador va al Grupo A) y Deportes Tolima de Colombia vs Inter de Porto Alegre (por un lugar en el Grupo E). Anoche, en tanto, Atlético Tucumán iniciaba como local su serie frente a Independiente Medellín de Colombia al cierre de esta edición. El que supere este duelo se meterá en el Grupo H junto a Boca Juniors, Libertad de Paraguay (equipo del campanense Adrián Martínez) y Caracas de Venezuela. COPA SUDAMERICANA En los partidos revancha de la primera ronda de la Copa Sudamericana, esta noche, Huracán buscará dar vuelta su serie frente a Atlético Nacional de Colombia después de la derrota 3-0 que sufrió en Medellín en el partido de ida. Además, también se medirán: Sportivo Luqueño de Paraguay (3) vs Mineros de Venezuela (2), Oriente Petrolero de Bolivia (0) vs Vasco Da Gama (1) y El Nacional de Ecuador (0) vs Fénix de Uruguay (1). Anoche, al cierre de esta edición, se definían las siguientes series: Aucas de Ecuador (0) vs Vélez Sarsfield (1), Aragua de Venezuela (0) vs Coquimbo Unido de Chile (3), La Calera de Chile (1) vs Fluminense de Brasil (1) y Melgar de Perú (2) vs Nacional de Bolivia (0). CHAMPIONS LEAGUE Ayer comenzaron los Octavos de Final del campeonato de clubes más importante de Europa. En el Wanda Metropolitano de Madrid, Atlético derrotó 1-0 como local a Liverpool de Inglaterra, último campeón, con un tanto de Saúl Ñiguez a los 4 minutos de juego. Mientras en Alemania, Borussia Dortmund venció 2-1 al Paris Saint Germain con un doblete del joven sensación, el noruego Erling Haaland (19 años). Para el conjunto francés, que tuvo a Ángel Di María como titular, marcó Neymar el 1-1 transitorio. La acción continuará hoy con Atalanta de Italia vs Valencia de España y Tottenham de Inglaterra vs Leipzig de Alemania. PRIMERA C En el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura, Deportivo Laferrere derrotó 2-1 a El Porvenir, mientras Luján y Argentino de Merlo completaron su partido con empate 1-1. El líder es Deportivo Merlo (11 puntos), como escolta se ubica L.N. Alem (9) y, ahora, Laferrere (8) es tercero. ATP 500 DE RIO Por la primera ronda del ATP 500 de Rio de Janeiro, Federico Coria consiguió el segundo triunfo argentino después del éxito de Federico Delbonis. El hermano del Mago venció 1-6, 7-6 y 7-6 al francés Corentin Moutet y jugará en segunda ronda con el español Carlos Alcaraz (16 años), quien sorprendió a su compatriota Albert Ramos-Viñolas por 7-6, 4-6 y 7-6. Así, la primera derrota argentina en este certamen la sufrió ayer el cordobés Juan Ignacio Londero, que perdió 7-6 y 7-5 con el croata Borna Coric. Tras su encuentro, al cierre de esta edición, jugaban Leonardo Mayer (ante el italiano Lorenzo Sonego) y Guido Pella (frente al local Thiago Monteiro). UPCN SUBCAMPEÓN En Belo Horizonte, en la final del Sudamericano de Vóley, SADA Cruzeiro venció 3-1 a UPCN de San Juan con parciales de 25-18, 14-25, 25-19 y 25-23. El conjunto brasileño, uno de los mejores del mundo, tiene como entrenador a Marcelo Méndez (DT de la Selección Argentina) y a Facundo Conte como figura.



