El pañuelazo del #19F también se hizo sentir en Campana

Diversas agrupaciones políticas, organizaciones feministas y vecinas se concentraron en la plaza Eduardo Costa para reclamar por la legalización del aborto seguro y gratuito. La ciudad también se sumó al pañuelazo de este #19 F por la legalización del aborto, con una concentración que se llevó a cabo en la plaza Eduardo Costa y contó con la participación de distintas agrupaciones políticas y feministas La manifestación se realizó en la antesala de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, donde está previsto que el presidente Alberto Fernández anuncie el envío de un nuevo proyecto de ley para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales del país. Una vez terminados los discursos en el micrófono abierto, en los que se reivindicaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y la necesidad de políticas estatales que garanticen la aplicación de leyes fundamentales como la Educación Sexual Integral en las escuelas, los pañuelos verdes se alzaron en lo alto una vez. "Otra vez nos encontramos en la plaza con las compañeras y personas gestantes para pedir por el aborto legal. Creo que este año será clave para poder llevar adelante la ley. No va a haber una ley que ampare los derechos del pueblo en un gobierno que no sea nacional y popular como lo es este. Por eso tengo la esperanza y con las compañeras estamos contentas porque creemos que este año se va a dar", manifestó Dana Carrara, secretaria de Juventud del Partido Justicialista de Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Para Julieta Ramírez, integrante del Frente de Géneros de La Cámpora, "la agenda de mujeres y diversidades que salieron en los #19F anteriores ha marcado la agenda, y la muestra es que hace un año estábamos debatiendo por qué no teníamos un ministerio de Salud y ahora contamos con uno de Mujeres, Diversidades y de Políticas de Género no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional". Viviana Trivi, de la agrupación feminista Matria, comentó que "la ley va a terminar saliendo" porque "es demasiada la presión de la sociedad, ya hay mucha gente que está convencida, si bien mucha otra que está presa de prejuicios que les impide ver la realidad". Para el viernes 8 de marzo, la Iglesia convocó a una "misa por la vida" en la basílica de Luján para expresar su rechazo al proyecto de ley que Fernández enviaría al Congreso. "Después de la reunión con el Papa, el presidente dijo que va a presentar un proyecto alternativo al de la última campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Eso un poco nos hace dudar, por lo que nosotros reforzamos nuestra presencia y participación, porque este es un derecho que se ganará en las calles", afirmó Candela, de Tesis XI Pan y Rosas, que el próximo 3 de marzo en el Instituto 15 hará una reunión para organizar la movilización hacia Capital Federal prevista de cara al Día Internacional de la Mujer.











El pañuelazo del #19F también se hizo sentir en Campana

