Robo y desamparo

Liliana Caresani relata el robo que sufrió en su domicilio el lunes por la tarde, cuando estaba con otras tres mujeres y sus 4 nietos. "La sensación que tengo es que entraron a mi casa, robaron lo que quisieron, nos dejaron destruidos emocionalmente y ahora estamos en el absoluto desamparo".

"Al nene de 6 le sacaron la tablet de la mano, y el nene le preguntó por qué me sacás mi mochila? Y uno le contestó: porque vos tenés plata y nosotros somos pobres", dice Liliana Caresani mientras relata el robo que sufrió en su domicilio de la calle Capilla del Señor al 600, este lunes alrededor de las 15:30.

No es la primera vez que Liliana es víctima de un robo: cuando su inmobiliaria todavía estaba sobre la Av. Varela, fue asaltada en 2015 y en 2016 por hombres armados. "Una de las veces, uno de los ladrones tenía el uniforme de OCA. Golpeó la puerta, no sospechamos nada y le abrimos".

En esta ocasión fueron cuatro hombres de entre 30 y 35 años quienes ingresaron por la puerta principal de la casa, sobre Capilla del Señor al 600, que tiene un picaporte ciego a la calle pero no estaba con llave. "¿Quién dejó la puerta abierta?" preguntó Liliana Caresani cuando vio la puerta del frente de su casa como entornada. En realidad nadie la había dejado abierta, sino que estaban entrando 4 hombres de entre 30 y 35 años, uno de ellos con un cuchillo en la mano.

En la casa también estaba su hija Fernanda, una amiga, y Susana, encargada de tareas domésticas, además de 4 nietos de corta edad. Les ataron las manos a las 4 adultas, y decían que sabían que en la casa había dinero. "Uno hacía de bueno, otro de malo y revolvía todo, y dos custodiaban que nadie hiciera nada raro", recuerda Liliana.

Además de efectivo, se llevaron algunas alhajas, 6 teléfonos celulares y una tablet. Todo sucedió en el transcurso de unos 20 minutos. Cuando los cacos se retiran, les pidieron las llaves de la casa y las dejaron encerradas. "Llamamos al 911 por el teléfono de línea y los del Comando Patrulla vinieron enseguida".

Siguiendo el rastro de los celulares, uno de los integrantes de la familia pudo recuperar dos de ellos que los ladrones habían descartado en su fuga, y los encontró tirados al costado de la Ruta 9, en las inmediaciones del sanatorio Fleni, a la altura del kilómetro 53.

"El patrullero llegó rápido porque estaba cerca. Pero, realmente, no encontré una actitud resolutiva en la policía. Te encontrás con un vacío… me preguntaron si quería que venga la Policía Científica. Y les dije que no. Porque las otras dos veces que me robaron en la oficina vino la Científica, me llenó todo de polvo y nunca tuve una respuesta del tipo encontramos esta huella… nada. Para que se siga metiendo en mi casa gente desconocida y que me la llene de polvo… no. Además, hay que esperar hasta que vengan porque hay una sola para todo el distrito, y adentro de mi casa se tenían que quedar los del Comando Patrulla porque hasta que no viene la Científica no se pueden mover. A la situación emocional que estábamos viviendo, tratando de contener a los chicos y con ese estado de tensión, no queríamos más movimiento de gente. Porque además la sensación que tenés es que no va a pasar nada. Es una lástima, porque por el lado de la policía te dicen que están atados de pies y manos; y por el lado de nosotros los ciudadanos nos sentimos totalmente desamparados (…) La gente del Comando recibe la denuncia y después actúa la Comisaría. Entre una cosa y la otra pasó una hora… por lo tanto las posibilidades de encontrarlos es prácticamente nula, aunque hayamos tenido algún dato del auto, que no lo teníamos. La sensación que tengo es que no pasa nada. Vino gente de la comisaría para decirme que iban a reforzar seguridad en la zona. Me llamó el Jefe del Comando explicándome cómo funcionaban las cosas. Incluso en la Fiscalía me dijeron que el Comando Patrulla y la Comisaría son entes autónomos y no hay una gran comunicación entre ellos, lo cual no se entiende porque son todos policías y deberían trabajar en equipo. La sensación que tengo es que entraron a mi casa, robaron lo que quisieron, nos dejaron destruidos emocionalmente y ahora estamos en el absoluto desamparo. Yo no tengo nada que decir de las personas, pero me parece que para esta situación que está viviendo Campana y toda la zona la institución policial tiene que rever cómo está trabajando", concluyó.



CONVOCAN A UNA MARCHA POR LA SEGURIDAD

Desde este lunes circula en las redes sociales una convocatoria anónima que llama a los vecinos a reunirse en Balbín y Castilla este viernes a las 19. "Convocamos al pueblo de Campana ante la escalada delictiva y el permanente robo a nuestros hogares vamos a reclamar a la Policía Departamental de la Provincia en la avenida Balbín y Castilla el viernes 21 a las 19 más seguridad y mayores controles en las calles. Queremos que vuelva Gendarmería y Prefectura que nos abandonaron. Pedimos que nos acompañen los políticos y cumplan sus compromisos de campaña. Pedimos qué nos acompañen los jóvenes principales víctimas. Pedimos que nos acompañen las madres para que no tengan que velar sus muertos. Pedimos que nos acompañen los hombres para que protejan sus hogares. Nos merecemos un Campana seguro y solidario. ¡Acompañanos el viernes e invitá a tus vecinos! ¡Si estamos unidos no nos ganarán los delincuentes! Publicálo en las redes sociales, después será tarde. Somos sólo vecinos autoconvocados por eso necesitamos mucho tu ayuda", señala el texto difundido.