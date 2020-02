Se viene la segunda edición del ciclo "Cultura en el Concejo"

Será mañana en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante a partir de las 19 horas. La Banda Municipal interpretará músicas de películas y cerrará con un repertorio de cumbia colombiana.

Este viernes se realizará la segunda edición del programa "Cultura en el Concejo" con la presentación en el Salón Blanco de la Banda Municipal, que interpretará distintas canciones de famosas películas y cumbia colombiana.

"En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la Banda Municipal que nos va a deleitar con su música, haciendo interpretaciones de canciones de películas y hará un cierre con un poco de música colombiana", anunció la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marina Casaretto, ayer en conferencia de prensa.

"Creo que mucha gente escucha a la Banda Municipal cuando hace los ensayos en la plaza, pero hacerlo aquí también está bueno por la acústica del salón, que luce mejor el trabajo de los músicos", aseguró Casaretto.

El espectáculo se llevará cabo este viernes a partir de las 19 horas con entrada libre y gratuita. Para los vecinos mayores o de movilidad reducida, estará disponible el ascensor del Palacio Municipal para facilitarles el acceso al primer piso.

Este ciclo cultural, que abrió la semana pasada con la presentación de la cantante de tango Carolina García, tiene como objetivo "abrir el Concejo Deliberante hacia el vecino", meta para la que Casaretto adelantó que también promoverá "ciertas acciones" una vez que comience el año legislativo.

APERTURA DE SESIONES

La presidente del HCD indicó el domingo 1º de marzo como fecha tentativa para la apertura del período de sesiones ordinarias.

"Probablemente sea el mismo 1º de marzo", anunció Casaretto, quien al mismo tiempo descartó la convocatoria a sesiones extraordinarias en lo que queda de receso legislativo.

La titular del HCD manifestó que la apertura de sesiones "es una oportunidad para el intendente de mostrar todo lo que se ha logrado y por qué está de nuevo en ese lugar".



La presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marina Casaretto, dijo que su objetivo es “abrir el Concejo Deliberante hacia el vecino".

"EL GOBERNADOR SABE QUE LA REPRESENTATIVIDAD ES DE ABELLA"

Consultada por este medio por la visita del gobernador Axel Kicillof a la refinería de Axion energy el martes, la titular del HCD manifestó que debe "estar cerca" de sus municipios y remarcó que Abella es el único interlocutor válido con el que debe tratar.

"(El gobernador) tiene que estar cerca. Abella tiene una relación (con él) y la va a continuar, porque para el gobernador la persona que tiene representa-tividad por ser el intendente es Sebastián", remarcó Casaretto.

Y continuó: "Después, desde lo político, entiendo que (Kicillof) habrá pedido que esté cerca suyo la representante local de su partido político, la presidente del bloque de su espacio. No creo que haya sido una cuestión institucional, por lo que no me parece descabellado ni que esté mal".