Sostuvo el 2-1 a su favor en los 30 minutos que restaban ante Juventud Unida. Su próximo compromiso será el domingo frente a Centro Español como local. La espera valió la pena para Puerto Nuevo: 48 horas después de que Néstor Barrios suspendiera el encuentro frente a Juventud Unida por intensas lluvias, el Auriazul pudo sellar ayer su primer triunfo del Torneo Clausura 2020. Fue nuevamente en cancha de Justo José de Urquiza, donde logró defender el 2-1 que construyó el lunes con goles de Nicolás Rodríguez y Enzo Moreno, después de comenzar perdiendo. Así, los dirigidos por Martín Correa consumaron una victoria muy importante en distintos aspectos. Porque fue la primera del certamen; y porque le permitió recuperar aire en la tabla general. Pero sobre todo porque le permitió cambiar la pálida imagen mostrada en el debut frente a Deportivo Paraguayo como local. Ya el lunes, el Portuario se había mostrado más sólido y con mejores argumentos para atacar, desequilibrando especialmente por la derecha. La intensa lluvia anegó el campo y lo frenó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando estaba más cerca del tercero que el Lobo Rojo del empate. Ayer, en la reanudación del encuentro, la situación no cambió: Puerto Nuevo siguió dominando las acciones del juego, controlando los espacios y hasta disponiendo de claros contragolpes que pudieron haber sentenciado el duelo. "No pasamos sobresaltos, prácticamente. Defendimos bien, nos replegamos correctamente. Apenas sufrimos en una ocasión. Y del otro lado terminamos teniendo buenas oportunidades para aumentar que no pudimos concretar. Creo que los jugadores se demostraron que le pueden dar pelea a cualquiera. Ojalá podamos seguir por este camino", señaló el DT Correa en diálogo con La Auténtica Defensa, una vez consumado el triunfo. Para completar estos 30 minutos que restaban, el entrenador debió realizar una modificación, porque Raúl Colombo no estaba disponible y en su lugar ingresó Nahuel Gérez, quien formó zaga central con Kevin Redondo. Con estos tres puntos, el equipo de nuestra ciudad quedó en el lote de escoltas, por detrás de los líderes Atlas y Deportivo Paraguayo (ayer le ganó 2-0 a Muñiz), que suman 6 unidades. El próximo compromiso del Portuario será el domingo como local frente a Centro Español, encuentro para el que recuperará a los centrales Lautaro Cuenos y Sandro Areco, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (1): Brayan García Carpio; Gonzalo Leizza, Damián Lescano, Gonzalo Pulido, Thomas González; Agustín Campi, Brian Konecny, Iván Bentivegna, Ignacio Brazuna; Iván Rodas y Leonardo Gómez. DT: Juan Steimbach. SUPLENTES: Matías De la Torre, Enrique Grieger, Facundo Algañaraz, Maximiliano Saracho, Marcos González, Nahuel Camargo y Alexis Aguirre. PUERTO NUEVO (2): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Raúl Colombo (Nahuel Gerez en la reanudación), Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Nicolás Colombano; Enzo Moreno, Lionel Noumbi Nkontchau y Nazareno Gómez. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez (Iván Torres), Eliseo Aguirre, Uriel Huarte, Juan Cruz Melgar, Orlando Sosa y Agustín Monteleone. GOLES: PT 21m Damián Lescano (JU), 29m Nicolás Rodríguez (PN) y 37m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: ST Saracho x González (JU) y 14m Camargo x Bentivegna (JU). En la reanudación: ST 10m Torres x Russo (PN), 14m Aguirre x Noumbi (PN), 15m González x Leizza (JU) y 16m Sosa x Moreno (PN). AMONESTADOS: Noumbi, Gómez y Ramón (PN). CANCHA: Justo José de Urquiza (local Juv. Unida). ÁRBITRO: Néstor Barrios. INCIDENCIA: El encuentro comenzó el lunes 17 y fue suspendido a los 15m del ST por las intensas lluvias. Se reanudó el miércoles 19: los 30m restantes se dividieron en dos tiempos de 15.



EL CAMERUNÉS LIONEL NOUMBI, FARO OFENSIVO DEL AURIAZUL, LUCHANDO CON UN DEFENSOR DEL LOBO ROJO (FOTO: ROSARIO TREFARRO).

