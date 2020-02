La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/feb/2020 Cae de su bicicleta, en el centro







Sufrió una convulsión nerviosa en Belgrano y Güemes. Los vecinos llamaron al 107 y fue asistida por el SAME. Una mujer de alrededor de 45 años de apellido Reales sufrió una convulsión nerviosa mientras se trasladaba en bicicleta roja de guardabarros blancos ayer en horas del mediodía en las inmediaciones de Belgrano y Güemes. Luego de caer al suelo, transeúntes se acercaron para ayudarla, al tiempo que llamaron al 107. El móvil 2 del SAME Campana a cargo del Dr. Bizgarra se hizo presente en pocos minutos y la paciente fue trasladada hasta el Hospital Municipal donde fue estabilizada. Intervino personal del Comando Patrulla asignado a la zona 8.

La mujer de unos 45 años fue trasladada hasta el Hospital Municipal donde fue estabilizada.

#Dato mujer descompensada. Ocurrió al mediodía, una mujer cayó con su bicicleta en Belgrano y Güemes, asistida por el Dr. Bizgarra de SAME 2, diagnóstico convulsión nerviosa, fue trasladada al hospital, en el lugar, CP zona 8 pic.twitter.com/3vVjNtPkCS — Daniel Trila (@dantrila) February 19, 2020

Cae de su bicicleta, en el centro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar