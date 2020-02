Manifiestan frente al Tribunal Nº 1

Familiares y conocidos de Antonio Rodríguez cortaron la Andrés Del Pino pidiendo se fije fecha para su juicio. Está acusado de Homicidio Agravado y dice ser inocente. Está detenido en la UP 21 de Campana. Ayer por la mañana y durante varias horas, la calle Del Pino fue cortada por una manifestación que tuvo lugar frente al ingreso al edificio que es sede del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del departamento judicial Zárate Campana. El corte, quema de neumáticos y batucada mediante, fue protagonizado por un grupo de familiares y allegados de Antonio Rodríguez, vecino de Zárate y padre de dos hijos quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 21 desde hace un año y diez meses, acusado de Homicidio Agravado. Rodríguez dice ser inocente y poder demostrarlo, y reclama a las autoridades ser sometido a juicio lo antes posible. De hecho, en nuestra edición de ayer, dábamos cuenta de un video grabado por él mismo desde la cárcel, señalando que desde el martes a las 7 de la mañana inició una huelga de hambre hasta que su reclamo sea escuchado. "No voy a ingerir ningún alimento ni agua hasta tener una respuesta. Hago responsable al Fiscal Alejandro Irigoyen y al Juez Guillermo Guehenneuf por mi integridad física o lo que me pueda pasar en este lugar", señaló.

#Dato manifestación frente al Juzgado N°1 de #ElArcoDeCampana, a las 11hs, familiares y amigos de Antonio Rodriguez acusado en 2018 de la muerte de un Dealer de barrio El Progreso de Zárate reclamaron por libertad y esclarecimiento, el mismo hace huelga de hambre en la Unidad 21 pic.twitter.com/w8ctRlHX57 — Daniel Trila (@dantrila) February 19, 2020 RELACIONADO #LocalesPolicialesSociedad Huelga de hambre en la UP 21: Antonio Rodríguez, acusado de Homicidio Agravado reclamó por las redes ser enjuiciado para poder demostrar su inocencia. El colapso de los Tribunales en lo Criminal de Zárate Campana… https://t.co/hp32VQmE95 | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) February 19, 2020

Manifiestan frente al Tribunal Nº 1

