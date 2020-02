"Mi queso, mi vino, mi pan", La Odisea --Homero, (S.IX a.C-S.VIII a.C). "Queso: salto de la leche a la inmortalidad" --Clifton Fadiman. A lo largo del año, en todos los países, se celebran innumerables fiestas para todos los gustos. Hay celebraciones históricas, musicales, algunas con tradiciones muy curiosas, y otras, conmemorando batallas. En todas abundan la comida y la bebida. En el mundo existen muchas celebraciones que son muy conocidas, mientras que otras, también bastante populares, pero con menos publicidad, son menos conocidas. Cada ciudad tiene su fiesta particular que, tras años de tradición, actualmente se siguen celebrando cobrando la misma fama mundial. Hay celebraciones extrañas en el mundo, son extrañas porque se salen de lo que conocemos como fiestas populares, esto, no quiere decir que sean menos divertidas. El ser humano es de todo menos aburrido y entre tantas costumbres y diferentes culturas, enfrenta y participa en las celebraciones más extrañas que se conozcan. Hay una divertida y curiosa fiesta que se celebra el último lunes del mes de Mayo, en la colina Cooper, en Gloocester, Inglaterra y que es conocida como el Festival del Queso Rodante. Se trata de una fiesta local de un pueblo llamado Brockworth, aunque la misma trascendió sus fronteras y es conocida mundialmente, se desconoce el origen de esta tradición, las primeras referencias datan de 1836. Las raíces reales de la ceremonia son variadas. Algunos dicen que es de origen pagano y que puede estimular la fertilidad y la cosecha. Otros, que es un símbolo del ciclo de la vida. En los últimos años, este evento inusual ha recibido mucha atención y ahora hay participantes de todo el mundo. La tradición consiste en lanzar desde lo alto de la colina para que ruede, un queso que pesa unos 4 kg. Los competidores deben correr tras él con el objetivo de alcanzarlo. Aquella persona que lo logre o que al finalizar la competencia está más cerca del queso, será la ganadora y podrá llevarse el queso rodante como premio. En total se llevan a cabo cuatro carreras, y debido a la enorme cantidad de gente que participa y la velocidad que se alcanza por la inclinación de la colina, las lesiones y los accidentes son muy frecuentes. No sería la primera vez que un espectador sale lesionado debido a que el queso puede llegar a alcanzar los 11o Km. por hora y evidentemente, puede desviarse del camino. Ya sea por diversión o religión, las personas que plasman parte de su cultura en diferentes clases de eventos. El mundo es aún un lugar dónde a pesar de la globalización siguen intactas muchas costumbres y tradiciones de procedencia milenaria.

El Rincón de Aléthea:

Colina abajo

Por Angela Monsalvo

