Paraná Guazú Embarcado: Por el Guazú esta semana en horarios diurnos se mantuvo con un pique un tanto remiso, sin embargo, podemos mencionar algunas especies que se dieron en pocas cantidades y de portes medianos a chicos. Algunas capturas de bagres amarillos, algún pati, boguitas de hasta los dos kilos trescientos aunque la mayoría no supera el kilo, alguna carpa pero de las grandes las carpas son pocas pero todas de portes que superan los cinco a seis kilos. En cuanto a tarariras y dorados no está fácil para lograr estas especies, de todas formas el pique en general mejora mucho durante los horarios nocturnos. En Los Muelles del Guazú podemos mencionar las capturas de algunas boguitas medianas a chicas, respuesta y captura de alguna carpa de las grandes y algunas respuestas de variada de piel mediana a chica, siempre rinden más aquellos que se encuentren cebados. Río Gutiérrez: Por el Gutiérrez esta semana según amigos que recorrieron la zona, solo dieron con piques y capturas de algunos bagres amarillos y cantidad de marietas, dorados y tarariras no se vio actividad ni piques de estas especies. Paraná Bravo: Semana en donde se da un pique más bien flojo durante el día con respuestas de algunos bagres del tipo picuditos, algún armadito y boguita de las chicas. Cambiando notablemente el pique y las capturas durante el atardecer, la noche y la madrugada, con muy lindos ejemplares de bogas, pati, armados, carpas y bagres amarillos. Lagunas: En las encadenadas de ruta 2 desde El Burro hasta Tablillas hay pejerrey chico, en las primeras horas, al garete y con mojarra. En todas se dan carpas, bagres y tarariras. Las Barrancas ofrecen algunos pejerreyes medianos, es una temporada donde nunca se afirmó la lisa. Sí hay buena variada en los desbordes. Salada de Monasterio: Muy buenas carpas, bagres y taruchas. Salada de Madariaga: linda pesca de tarariras, irregular en cambio para el pejerrey. Cuenca del Plata, Berisso: buena semana de bogas, con portes que llegan hasta los 4 kilos las que se dan con masa y maíz fermentado, con daditos de salamín o chorizo colorado y en ocasiones con daditos de panceta. Club Universitario: pesca pésima, solo a fondo en el morro algo de variada chica y boguitas. Espigón de los Municipales y Río de la Plata: en el cajón entre ambos clubes donde siempre se da buena pesca se dieron lisas de hasta los 2 kilos, poca cantidad pero buena calidad. Con líneas anclada a mandale y lombriz o corazón vacuno coloreado y pancita de lisa. De noche se puede dar con la presencia y capturas de patíes de los lindos y algunos armados. Esta semana pocas carpas. Isla Paulino: buena pesca en la punta y en el centro del espigón, con piques y capturas de hermosas bogas. La consigna es cebar mucho la zona de pesca, se le suman enormes carpas también algunos chafalotes se prendieron en la carnada blanca y muy inestable la pesca de dorados y manduvas. En la Pajarera de Quilmes, continúan las buenas pescas de bogas y carpas muchos las salen a busca en kayak, también se suma la captura de algún surubí. Pejerrey Club de Quilmes: sigue buena la pesca de lisas, con algunas de excelente porte. Asociación Argentina de Pesca: bogas en todo el muelle, mucho descarnador con algún chafalote en el morro. Parque de los Niños: la semana fue muy tranquila, no obstante se dieron muchas bogas chicas y piques de dorados, más alguna carpa grande. Club de Pescadores Olivos, una semana con bogas de diversos tamaños. Temprano o al atardecer se dio algún dorado pescando con boya. La variada muchísimas especies de cuero, porteños, bagres picudos y paties, especialmente de noche. Con encarnes de mojarras salen manduvas, algunas cercanas al kg. Con artificiales se dieron muy buenos chafalotes. Río de la Plata zona norte, de embarcados: el pique de dorados estuvo muy bueno con bagres amarillos como carnada. También se dieron patíes gigantes con anguilas enormes como cebo. La yapa, excelente pique de bogas de todos los tamaños encarnando con pedacitos de sábalo. Ríos y Canales: aflojó el pique en Canal 9, por el ingreso de gran cantidad de agua. Hay que esperar que la lisa se adapte y retornen las buenas pescas. En el Salado entre La Postrera y Guerreo y entre Guerrero y la Costosa, así como entre El Destino hacia La Horqueta, se está dando algunas muy buenas lisas. La ruta 41 puente Los Manantiales de General Belgrano, caminando para el lado de la compuerta 1 de General Belgrano, es donde se está dando muy buena cantidad y calidad de Lisas. El Samborombón: bueno para hacer una pesca variada, aunque este muy depredado por trasmallos. Canal 15: algunos patíes de buen porte y carpas. Cacho Toller en Concordia con una boga de 65 cm y casi 5 kg de esta semana.



