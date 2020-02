En Italia, el campanense compitió en la categoría Mini Rok y aunque no logró meterse en la final hizo un gran trabajo en el South Garda Karting, en su segunda experiencia europea. Ahora se apresta a disputar la fecha 2 de la WSK Super Masters Series. A sus 9 años, el campanense Santino Panetta completó su segunda experiencia europea en el mundo del karting, midiéndose nuevamente con pilotos de múltiples países de Europa, Asia y Oceanía. Fue en el marco de la 25ª edición de la Winter Cup (Copa de Invierno) que se desarrolló en el circuito South Garda Karting de Lonato, Italia, donde en octubre del año pasado había sido parte de la 29ª edición del Trofeo de Otoño. La actividad del piloto de nuestra ciudad se extendió desde los entrenamientos del jueves hasta la Súper Manga del domingo, dado que finalmente no logró acceder a la gran final de la categoría Mini Rok (hasta 12 años). Bajo la estructura del equipo Testa Racing y con la atención en pista de Diego Olivera, Panetta quedó 47º en la clasificación del viernes (así fue al grupo C) y eso lo condenó a largar retrasado en las tres series clasificatorias: en la C-D terminó 26º el viernes; en la A-C resultó 18º el sábado; y en la B-C finalizó 20º, también el sábado. Así, para el domingo quedó 42º sobre un total de 64 participantes. Y por ello largó desde el puesto 21 la segunda Súper Manga. En esa carrera logró avanzar cuatro puestos y culminar 17º, pero ello no le alcanzó para meterse entre los 34 que largarían la gran final (quedó 40º). En esa gran final, el vencedor y ganador de la 25ª edición de la Winter Cup en la categoría Mini Rok fue Rashid Al Dhaheri, de Emiratos Árabes Unidos, quien fue escoltado por los rusos Dmitry Matveev y German Foteev. De cualquier forma, el joven campanense culminó esta competencia con un balance positivo, gracias a su sólido andar después de una clasificación que lo complicó para el resto del fin de semana. Y tras esta experiencia, Santino seguirá en Lonato, dado que hoy jueves estará comenzando con la actividad de la segunda fecha de la WSK Super Master Series que se desarrollará también en South Garda.



CON EL NUMERO 434, EL CAMPANENSE BATALLÓ CONTRA PILOTOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO.





SANTINO PANETTA COMPITIÓ EN LA CATEGORÍA MINI ROK DE LA QUE PARTICIPAN PILOTOS DE HASTA 12 AÑOS.



Automovilismo:

Santino Panetta fue parte de la 25ª edición de la Winter Cup en Lonato

