CAYÓ ATL. TUCUMÁN En el partido de ida de la serie correspondiente a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2020, Atlético Tucumán perdió 1-0 como visitante frente a Independiente Medellín de Colombia. La revancha se jugará el próximo martes desde las 21.30 horas en nuestro país. VÉLEZ AGÓNICO Un penal convertido por Thiago Almada a los 50 minutos del segundo tiempo le dio a Vélez Sarsfield la agónica clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. El Fortín perdió 2-1 como visitante frente a Aucas de Ecuador, pero sacó ventaja del gol de visitante después del 1-0 logrado en Liniers. HURACÁN ELIMINADO Después de haber perdido 3-0 en Colombia, Huracán no pudo dar vuelta su serie de primera ronda de Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional de Medellín: anoche igualó 1-1 en Parque Patricios y, de esa manera, quedó eliminado del certamen. JUEGA UNIÓN En tanto, esta noche, Unión de Santa Fe se presentará en Brasil en busca de su pasaje a la próxima fase de la Copa Sudamericana: desde las 21.30 horas visitará a Atletico Mineiro en Belo Horizonte, tratando de aprovechar el 3-0 conseguido como local. CHAMPIONS LEAGUE Ayer, en la continuidad de los Octavos de Final, Atalanta de Italia venció 4-1 como local a Valencia de España y quedó bien perfilado para la revancha que se jugará en Mestalla. En tanto, en Inglaterra, Tottenham perdió 1-0 como local frente al Leipzig de Alemania. PRIMERA B METRO En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Los Andes venció 1-0 a Defensores Unidos de Zárate como local con gol de Walter Mazzolatti y ahora comparte el segundo puesto junto a Comunicaciones. Ambos suman 9 puntos y se encuentran a uno del líder Tristán Suárez (10). PRIMERA A FEMENINA Boca Juniors (37 puntos) extendió su ventaja como líder del campeonato al golear 6-0 a SAT y tras la derrota 4-1 de UAI Urquiza (31) frente a River Plate (29). Los tres equipos, junto a San Lorenzo (29), ya están clasificados a la Zona Campeonato. BÁSQUET: SELECCIÓN La Selección Argentina comenzará hoy a disputar la etapa clasificatoria a la AmeriCup 2021 cuando reciba a Venezuela en San Luis desde las 20.00 horas (transmite TyC Sports). Para este duelo, Sergio Hernández ha debido recurrir a muchos nombres nuevos: del equipo subcampeón del mundo solo están Máximo Fjellerup, Agustín Caffaro y Tayavek Gallizi, mientras del exterior solo pudo ser convocado el alero Juan Pablo Vaulet. DERROTAS EN RIO En la continuidad del ATP 500 de Rio de Janeiro, los tenistas argentinos sumaron tres derrotas en final. Por la primera ronda, el correntino Leonardo Mayer cayó ante el italiano Lorenzo Sonego (6-1, 5-7 y 6-4), mientras el bahiense Guido Pella no pudo con el local Thiago Monteiro (5-7, 6-4 y 7-6). En tanto, ayer, por la segunda vuelta, Federico Delbonis perdió 6-4 y 6-3 ante el chileno Christian Garin. Así, el único argentino que seguía con vida era Federico Coria, quien al cierre de esta edición se medía ante el español Carlos Alcaraz, de apenas 16 años.



