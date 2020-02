La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Madura la idea millonaria













“Todo cierra con el mínimo costo de instalación y su amortización: nuestro biodigestor se paga solo en un año”, señala Donate.

Fabricado en nuestra ciudad por ECOner, ya funciona el primer biodigestor portátil instalado en la provincia de San Juan. Está diseñado para generar el biogás equivalente a dos garrafas de 45 kilos por mes y el fertilizante líquido para 20 hectáreas al año. Sin prisa pero sin pausa, los pedidos empiezan a llegar y a mediados de marzo instalarán uno similar en Uruguay. Así lo asegura Darío Donate, uno de los titulares de ECOner, PyME campanense que diseñó un biodigestor portátil de características únicas dada sus cualidades y bajo costo comparado con productos similares disponibles en el mercado. La novedad concreta es que la empresa acaba de instalar en un establecimiento de la provincia de San Juan un modelo de 20 m3 (se trata de una bolsa de unos 2 metros de ancho por 8 de largo) que puede generar el fertilizante líquido necesario para 20 hectáreas de campo y biogás equivalente a dos garrafas de 45 kilos mensuales. "Lo interesante – comenta Darío Donate- es que el establecimiento ya estaba procesando la materia fecal del ganado que administra, y su disposición final era un problema. Con nuestro biodigestor no sólo encuentran una solución al tema, sino que además generan valor. Todo cierra con el mínimo costo de instalación y su amortización: nuestro biodigestor se paga solo en un año". El empresario de nuestra ciudad también comentó que durante su visita San Juan, varios empresarios del sector se mostraron muy interesados en el desarrollo campanense: "El 60% del tomate argentino se produce ahí, y la gran mayoría se exporta. El biodigestor les cierra por la generación de fertilizante orgánico, un diferencial clave en mercados como el europeo. También está el tema del pistacho: necesitan el fertilizante, y también calefaccionar porque se comercializa tostado". MADE IN CAMPANA "El sueño de tener energía en el campo, generada a partir de los residuos de establecimientos pecuarios, ya es un hecho en la Argentina y el milagro es campanense", escribíamos a mediados de mayo del año pasado en estas páginas. El diseñador industrial Gabriel Smith y dueño de "Castilindo" (empresa campanense dedicada a la construcción de inflables para recreación que incluso exporta a Europa) junto con el emprendedor Darío Donate fundaron "ECOner": una fábrica de biodigestores portátiles que transforman el estiércol en biogás y fertilizante líquido el año pasado. El emprendimiento campanense está en pleno desarrollo, y todavía no encuentra su techo tecnológico. Prácticamente, semana a semana, surgen nuevas soluciones y respuestas a los desafíos que propone el biodigestor portátil, que puede escalar desde un modelo domiciliario a modelos industriales, diseñados según la necesidad. Por ejemplo, un peón rural en el medio de la nada, o una familia en la isla de Campana, se puede abastecer de hasta 5 horas de gas con el excremento de una sola vaca, que produce entre 30 y 40 kilos diarios. Pero además, se genera un efluente líquido, que es un mejorador de suelo natural y se puede usar en el propio campo o vender. Así las cosas, ECOner ha desarrollado soluciones de escala industrial para tambos, y establecimientos de cría intensiva de ganado como la bolsa instalada en San Juan. Entonces, la respuesta de los emprendedores campa-nenses pasa no sólo por proveer de biogás a escala domiciliaria en lugares apartados o de difícil acceso; sino también, la de proponer una alternativa mucho más económica a los biodigestores industriales que, además, son importados. "Hicimos una presentación en el ministerio de agricultura de Salta y se mostraron muy interesados. Vamos a cotizar entre 15 y 20 biodigestores para escuelas agrarias de esa provincia. Y en Salta, en el Ministerio de Planeamiento, quieren armar un proyecto para llevarle nuestros biodigestores a integrantes de la comunidad Wichi", concluye.

Darío Donate, sobre el biodigestor de escala industrial instalado en San Juan la semana pasada.

?? #LocalesInformaciónGeneral Una idea millonaria: Son de Campana. Desarrollaron y patentaron un biodigestor flexible de bajo costo y alto rendimiento para generar biogás y fertilizante líquido a partir de estiércol ... https://t.co/KRaqsn2tXv | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 12, 2019 ?? #LocalesInformaciónGeneral Biodigestor: Creer o reventar: Gabriel Smith y Darío Donate siguen investigando y ya funciona la primera cocina argentina a gas generado a partir de estiércol ... https://t.co/cNo9Gb5QIs | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) July 23, 2019 ?? #LocalesInformaciónGeneral Avanzan en un proyecto de energías alternativas: A través de la empresa ECOner, se firmó un convenio para instalar un biodigestor en la sede de APAC. Este permitirá realizar un tratamiento especial del desecho de… https://t.co/RZVhJVGlMI | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) October 26, 2019

Madura la idea millonaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar