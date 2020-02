P U B L I C



El camión transportaba mármol molido desde Córdoba hacia Capital Federal. Perdió el control luego de pasar el puente de Av. Varela y terminó volcando sobre el área verde del distribuidor. No hubo lesionados de milagro. Según el testimonio recogido por nuestro cronista, el camionero volanteó para que no lo rosara otro camión que se le había puesto a la par y en la maniobra no pudo controlar el pesado vehículo que transportaba una carga de mármol molido desde Córdoba hacia Capital Federal. Todo sucedió alrededor de las 6:30 de la mañana, y con alta carga de tránsito sobre la ruta. El camión IVECO con acoplado, terminó atravesando el guardarrail de la derecha y volcando sobre la generosa cuneta del distribuidor sin generar daños a terceros. El conductor sólo tenía golpes y fue asistido por personal del SAME. También intervinieron Bomberos, Defensa Civil, Corredor Panamericano y Comando Patrulla Campana, zona 3. En horas del mediodía el vehículo fue removido del lugar.

Alrededor de las 6:30 de la mañana El camión IVECO con acoplado atravesó el guardarrail de la derecha y volcó sobre la generosa cuneta del distribuidor, afortunadamente sin generar daños a terceros.





El conductor sólo tenía golpes y fue asistido por el SAME. No hubo daños a terceros.





El camión venía desde Córdoba con destino Caba. Llevaba un cargamento de mármol molido.

#Dato despiste y vuelco de camión IVECO con acoplado cargado con piedritas finas #Panamericana Km 75 a Capital. Viajaba de Córdoba hacia Autopista Richieri. Pasó sobre el guardarrail cayendo a la cuneta. Bomberos Defensa Civil, Corredor Panamericano, CP zona 3, SAME 2 pic.twitter.com/LaTwkziCN7 — Daniel Trila (@dantrila) February 20, 2020

Espectacular vuelco en Ruta 9

