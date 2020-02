La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Básquet:

Desde las 21.30 horas, el Tricolor se presentará como local por la quinta fecha de la segunda fase del Torneo Provincia de Clubes. Con chances mínimas de llegar al repechaje de los playoffs, pero todavía con vida, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como local a Platense de La Plata por la quinta fecha de la Zona B de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20. El encuentro, que se disputará en el gimnasio de Chiclana 209, comenzará a las 21.30 horas. Y tendrá al Tricolor buscando la recuperación después de sufrir tres derrotas en fila en sus últimas tres presentaciones (vs Social de Alejandro Korn, Pueblo Nuevo de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos). Los dirigidos por Sebastián Silva tienen un record acumulado de 4 triunfos y 10 derrotas con el que ocupan actualmente la octava y última posición de la Zona B. Para llegar al repechaje deberían terminar entre los seis primeros. Y para ello necesitaría ganar los tres encuentros que le restan. Por eso, el CCC afrontará un fin de semana clave, dado que tras el encuentro de esta noche, el lunes visitará a Sportivo Pilar en el marco de la sexta fecha de esta segunda fase (en la séptima y última se medirá con Independiente de Tandil). Las posiciones de la Zona B de esta segunda fase son: 1) Independiente de Tandil (12-4; 75%); 2) Sportivo Pilar (9-5; 64%); 3) Platense de La Plata (8-6; 57%); 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (9-7; 56%); 5) Independiente de Zárate (7-7; 50%); 6) Costa Sud de Tres Arroyos (6-10; 37%); 7) Social de Alejandro Korn (5-9; 35%); 8) Ciudad de Campana (4-10; 28%). Además del duelo que se disputará en nuestra ciudad, esta noche también se enfrentarán: Independiente de Zárate vs Pueblo Nuevo de Olavarría; Social de Alejandro Korn vs Costa Sud de Tres Arroyos; e Independiente de Tandil vs Sportivo Pilar. En tanto, por la Zona A se medirán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Colón de Chivilcoy; Racing de Olavarría vs Belgrano de San Nicolás; Sporting de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez; y Regatas de San Nicolás vs Atenas de La Plata.

ELISEO IGLESIAS, UNO DE LOS BASES DEL CCC. CLASIFICATORIOS SUB 13 Y SUB 17 Ocho clubes de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se inscribieron para jugar el Torneo Clasificatorio para la Liga Provincial Sub 13. Divididos en dos zonas de cuatro equipos cada una, la fase regular definió a los cuatro semifinalistas que irán por los dos boletos disponibles para disputar el certamen. Por la Zona A avanzaron Náutico Zárate (3-0) y Náutico San Pedro (2-1), mientras que quedaron eliminados Presidente Derqui (1-2) e Independiente de Escobar (0-3). En tanto, por la Zona B se clasificaron Sportivo Escobar (3-0) y Atlético Pilar (2-1), mientras Ciudad de Campana (1-2) y Arenal de Ingeniero Maschwitz (0-3) quedaron eliminados. Así, los cruces semifinales serán: Sportivo Escobar vs Náutico San Pedro y Náutico Zárate vs Atlético Pilar. En tanto, en Sub 17, los cruces de semifinales serán: Arenal de Ingeniero Maschwitz vs Independiente de Zárate y Presidente Derqui vs Náutico San Pedro. En este clasificatorio, del que participaron 12 equipos, Ciudad de Campana se quedó sin chances en la Zona B al perder 80-52 ante Independiente de Zárate en la cuarta fecha. #Básquet Ciudad de Campana recibe esta noche, desde las 21.30 horas, a Platense de La Plata por la quinta fecha de la 2da fase del Torneo Provincial de Clubes. El Tricolor busca cortar una racha de tres caídas en fila para seguir con vida en la pelea por alcanzar el repechaje. pic.twitter.com/Ie5Udm3NBA — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 21, 2020

