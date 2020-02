La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

21 de Febrero de 2020







"PROBABLE" AUMENTO El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que "probablemente" en junio próximo el Gobierno disponga un aumento en las tarifas de los servicios públicos, pero aclaró que será "para los sectores que lo puedan soportar". El funcionario recordó que el Poder Ejecutivo suspendió los ajustes entre diciembre y junio para "elaborar un nuevo cuadro tarifario" que, garantizó, "seguirá sosteniendo fuertemente la tarifa social". AUMENTO SEGURO El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que otorgará a los trabajadores estatales un aumento de $4.000 a cuenta de la paritaria 2020. Se abonará en dos partes: $3.000 con el salario de febrero y $1.000 a partir de marzo. La suma es remunerativa y aplica lo propuesto por el Gobierno Nacional. "Este aumento responde a la necesidad de cuidar el bolsillo del trabajador estatal e implica una mejora sustancial, en particular para las categorías más bajas", indicó el Gobierno provincial. NUEVA IMPUTACIÓN Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos rugbiers acusados de ser partícipes necesarios en el crimen de Fernando Báez Sosa, y que permanecerán en libertad, fueron notificados de la nueva calificación de la causa y según trascendió, no declararon. En la nueva acusación, la fiscal Verónica Zamboni los imputa también por el delito de lesiones leves contra cinco amigos del joven asesinado, que también fueron agredidos por varios de los acusados al mismo tiempo que era cometido el crimen de Fernando. SIN PRUEBAS Los resultados de la pericia psicológica realizada a Érika Basile, la mujer que denunció por abuso sexual al actor Pablo Rago, no arrojaron evidencias compatibles con una víctima de abuso, informó el Cuerpo Médico Forense. "Las pericias dieron negativas, es decir, que no hay indicadores de abuso sexual ni de violencia de género. Eso es lo que me acaba de manifestar el perito, pero nosotros firmamos ´en disconformidad’ porque entendemos que hubo irregularidades", detalló el abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla. Y agregó: "Ahora me voy a juntar con Érika así vemos cómo continuamos, porque sin pruebas y sin la pericia psicológica es imposible seguir con la causa". APOYO OFICIAL El ministro de Salud, Ginés González García, destacó la "impresionante" movilización en reclamo por la legalización del aborto y reconoció que el Gobierno está estudiando eliminar "algunos factores reactivos" del proyecto oficial debido a que consideró que "no tiene que ser profundizador de la grieta". "Fue impresionante. Creo que el feminismo y todo esto, sociológicamente es de las cosas más importantes que le han pasado a la Argentina en los últimos años, porque es mucho más que la legalización del aborto: es sobre el rol de la mujer en la sociedad", sostuvo el funcionario nacional.



Breves: Noticias de Actualidad

21 de Febrero de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar