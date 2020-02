La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 El Gobierno lanzó un programa de distribución de medicamentos







Se realizó un acto en la Quinta de Olivos del que participaron el ministro de Salud Gonzalez García y los gobernadores. El ministro de Salud, Ginés González García, lanzó ayer el "Plan Remediar" de distribución de medicamentos en un acto en la Quinta de Olivos junto a gobernadores del oficialismo y la oposición. Si bien estaba previsto que el presidente Alberto Fernández participara de la conferencia, finalmente encabezó el acto el ministro de Salud junto a los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Jujuy, Gerardo Morales, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. "Conversamos con gobernadores y el Presidente de los problemas que hay no solo en salud, sino en el acceso a los medicamentos y lo que estamos construyendo es una política federal", remarcó el ministro de Salud y agregó: "Es un programa de gran capacidad redistributiva". Además, detalló que "se van a repartir 14 mil botiquines en la primera entrega" y señaló que "no solo es un programa de acceso al medicamento sino distribución de equidad". En tanto, Capitanich dijo que "fue una muy buena reunión" en la que no eran todos "del mismo espacio político" y subrayó que "el denominador común fue pensar en una argentina entre todos".



El Gobierno lanzó un programa de distribución de medicamentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar