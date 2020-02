La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Efemérides del día de la fecha: 21 de febrero







DÍA INTERNACIONAL DEL GUÍA TURÍSTICO Celebrado desde el año 1990, este día fue establecido con el propósito de conmemorar la fundación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo en el año 1985; creada en la primera Convención Internacional de Guías Turísticos llevada a cabo en Austria, la misma tiene los objetivos de representar a los guías turísticos de todo el mundo junto a la promoción y protección de sus intereses, mejorar la imagen de esta profesión e incentivar la contratación de guías turísticos locales para cada región. Definidos por la ley 1264 como aquellos profesionales que prestan "servicios de recepción, acompañamiento, orientación, y transmisión de información a personas o grupos en visitas y/o excursiones", los guías turísticos aseguran el aprendizaje del turista y su regreso al interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural de su ciudad. SE FUNDA LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Proveniente de barcos poblados con inmigrantes británicos, el fútbol arribó a nuestro país por medio de estos trabajadores del ferrocarril que, en sus ratos libres, tomaban una vejiga de vaca como balón y al marcar con dos piedras los arcos empezaban un partido. Con el correr del tiempo las colonias y los colegios ingleses popularizaron el deporte que en el primer partido disputado en el año 1867, en los terrenos del Buenos Aires Cricket Club, la concurrencia superó las expectativas de los organizadores; ante tanta exposición 3 jugadores de cada equipo se negaron a jugar provocando que este primer encuentro fuera de 8 contra 8, boinas blancas contra boinas rojas, en un partido que fue ganado por los último 4 a 0. No obstante, fue la llegada del escocés Alexander Watson Hutton al país la que llevó al fútbol a otro nivel con la fundación de "Argentine Association Football League" en el año 1893. El educador arribó al país en el año 1882 para trabajar como director del colegio Saint Andrew´s Scots School, donde se desempeñó en ese cargo por dos años antes de fundar el colegio Buenos Aires English High School; en ésta cumplió su meta de educar y fomentar el deporte, especialmente el fútbol, como elemento fundamental en la educación. Previo a esto, los señores Wooley, Mc Ewen, Lamont, Mc Intoch, Acels y Hughes se le adelantaron y en el año 1891 fundaron la "Argentine Association Football League" pero como no contaba con el apoyo del importante club Quilmes Rovers y el mismo Watson Hutton su existencia fue efímera llegando a organizar apenas un campeonato en el que los equipos Old Caledonians y Saint Andrew´s se consagraron campeones. Dos años después, Watson Hutton y los representantes del Saint Andrew´s, Flores Athletic, Old Caledonians, Lomas Athletic, Quilmes Rovers y Buenos Aires English High School Athletic acordaron la creación de la asociación que ese mismo año tendría su primer campeonato el cual ganó el Lomas Athletic. A lo largo de los años la misma sufrió en reiteradas ocasiones el cambio de nombre, escisiones y posteriores fusiones como las ocurridas en el año 1912 con la liga disidente Federación Argentina de Football que se fusionó en el año 1914 con la Asociación Argentina de Football; en el año 1919 con la Asociación Amateurs de Football que se fusionó y dio origen a la Asociación Amateurs Argentina de Football; y en el año 1931 con la Liga Argentina de Football que se fusionó en el año 1934 con la Asociación del Football Argentino castellanizada en el año 1946 con el nombre definitivo que conocemos hoy. RECITAL DE LOS "ROLLING STONES" EN ARGENTINA Un día como hoy en el año 2006, los "Rolling Stones" tocaban por tercera vez en el país en el marco de la gira "A bigger bang tour." Habían transcurrido 8 años desde la última vez que los fans pudieron cantar con los "Stones" en "El Monumental" durante la inolvidable gira, "Bridges to Babylon Tour", en la que Bob Dylan se hizo presente como invitado especial por lo que el anuncio de los conciertos en el país causaron un revuelo que agotaron las entradas en escasa horas: "pasaron 8 años, los extrañamos muchos" dijo Mick Jagger en el escenario. Aquella noche, ante 60.000 personas los británicos abrieron el recital con la canción "Jumpin´ Jack Flash" que fue seguida por "It´s only rock n´ roll (but I like it)", "Miss you", "Brown sugar", "Start me up", "Paint it black", "Tumbling dice", entre otras, y cerraron con "(I can´t get no) satisfaction".

