La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine; Alvacete también será baja para visitar a Almagro







Ante San Martín sufrió una distensión en el isquiotibial y tendría para dos semanas de recuperación, por lo que Facundo Rizzi será el reemplazante del suspendido Banegas. En busca de la recuperación tras la derrota sufrida frente a San Martín de Tucumán como local, Villa Dálmine visitará este domingo desde las 17.00 horas a Almagro por la tercera fecha de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional. Para este compromiso, el DT Lucas Bovaglio ya sabía que no podía contar con Nahuel Banegas (cinco amarillas). Y con el correr de la semana también confirmó que Juan Ignacio Alvacete será baja para este duelo, dado que sufrió una distensión en el isquiotibial de su pierna izquierda en el partido frente a San Martín (fue reemplazado por Sergio Díaz en el primer tiempo). Ante estas ausencias, el entrenador reconfigurará el sector izquierdo de la defensa: como marcador central volverá Gastón Martínez tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas, mientras que como lateral jugará Facundo Rizzi, quien solo disputó un encuentro esta temporada (fue titular en la derrota 2-1 como local frente a Brown de Adrogué, también por ausencia de Banegas, quien había sido expulsado ante Chacarita). INICIA LA FECHA. La 18ª jornada de la Primera Nacional comenzará hoy con dos partidos de la Zona B. Desde las 20.05 horas, Atlético de Rafaela (24 puntos) recibirá a Defensores de Belgrano (32) en un duelo de dos equipos que pelean por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. En tanto, desde las 21.30 horas, Gimnasia de Jujuy (18) será local frente a Brown de Adrogué (18), dos conjuntos que marchan por debajo del 7º puesto que ostenta Villa Dálmine (21).



ALVACETE SUFRIÓ LA LESIÓN EN UN CIERRE SOBRE LA IZQUIERDA DURANTE EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO ANTE SAN MARTIN LA TERCERA CAYÓ ANTE CHACARITA En la reanudación del campeonato, ayer perdió 1-0 como visitante. Ayer se reanudó el campeonato de Tercera División de Primera Nacional para Villa Dálmine. Y fue con derrota: el juvenil equipo Violeta cayó 1-0 como visitante frente a Chacarita en un partido que se disputó en San Martín, en el estadio del Funebrero. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha, se desarrolló en horas de la mañana, bajo el arbitraje de Martín Morenza y se definió con un tanto covertido por Ariel López a los 14 minutos del primer tiempo. Con la conducción técnica de Martín Piñeyro, Villa Dálmine formó con Diego Pérez; Mateo Vera, Eduardo Vallejos, Francisco Lavielle, Nicolás Rapuzzi; Renzo Umeres, Gino Olguin, Valentino Vitetta; Federico Lemucchi; Diego Vitale y Lautaro Otero. Luego ingresaron Lázaro Benítez (reemplazó a Umeres a los 25m del PT), Francisco Nievas (por Vitale, a los 14m del ST) y Ramón Ayala (por Rapuzzi, a los 38m del ST). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Bruno Sänchez, Camilo González, Fernando Sosa y Máximo Ferulano. Con este resultado, el Violeta sigue con 9 puntos en el campeonato de Tercera División de la Primera Nacional, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas en diez presentaciones. El próximo compromiso del elenco dirigido por Martín Piñeyro será como local, frente a Estudiantes de Buenos Aires. #VillaDálmine Facundo Rizzi sería titular el domingo ante Almagro por las bajas de Nahuel Banegas (cinco amarillas) y Juan Ignacio Alvacete (distensión del isquitiobial). En la temporada, el ex Rosario Central jugó solamente en la derrota 1-2 vs Brown (A) en Campana. pic.twitter.com/bnM6HOQxvq — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 21, 2020 #VillaDálmine En la reanudación del campeonato de Tercera División de la Primera Nacional cayó 1-0 como visitante frente a Chacarita. Su próximo compromiso será como local ante Estudiantes (BA). Foto: @ChacaOficial pic.twitter.com/EKGPgbdvFx — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 21, 2020

