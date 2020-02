La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Breves: Fútbol

21 de Febrero de 2020







SUPERLIGA: FECHA 21 La 21ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Superliga comenzará hoy con dos partidos. Desde las 19.00 horas, Banfield recibirá la visita de Aldosivi de Mar del Plata, equipo del campanense Nazareno Solis. En tanto, desde las 21.10, Argentinos (35 puntos) enfrentará como local a Patronato de Paraná con la intención de arrimarse a los líderes, River Plate (42) y Boca Juniors (39). El Millonario visitará el domingo 21.45 a Estudiantes de La Plata, mientras el Xeneize será local en el turno previo (19.40), cuando reciba la visita de Godoy Cruz de Mendoza. COPA LIBERTADORES Se disputaron los cuatro partidos de ida de las series de la tercera y última fase previa: Atlético Tucumán perdió 1-0 ante Independiente Medellín en Colombia; Inter de Porto Alegre (dirigido por Eduardo Coudet) igualó 0-0 en Colombia frente a Deportes Tolima; Barcelona de Ecuador venció 1-0 como local a Cerro Porteño de Paraguay; y Guaraní de Paraguay se impuso 1-0 como visitante sobre Palestino de Chile. Las revanchas se jugarán entre martes y jueves de la semana próxima. AVANZÓ UNIÓN Gracias a su gran triunfo como local en la ida, Unión de Santa Fe se convirtió en el segundo equipo argentino que avanza a la segunda fase de la Copa Sudamericana. El Tatengue perdió ayer 2-0 como visitante ante Atletico Mineiro de Belo Horizonte, pero igualmente festejó porque en el estadio 15 de Abril se impuso 3-0 en el inicio de la serie. De esta manera, el conjunto dirigido por Leonardo Madelon siguió los pasos de Vélez Sarsfield, que consiguió el martes una agónica clasificación ante Aucas de Ecuador en la altura de Quito. En cambio, Huracán no pudo dar vuelta su serie ante Atlético Nacional de Medellín (0-3 y 1-1) y quedó eliminado. En la continuidad de esta Copa Sudamericana, el próximo miércoles Lanús se presentará como visitante ante Universidad Católica de Ecuador con la ventaja 3-0 conseguida como local; mientras el jueves, Independiente visitará a Fortaleza en Brasil con la diferencia mínima a su favor (en la ida ganó 1-0 en Avellaneda). EUROPA LEAGUE En el inicio de los 16vos de Final, los partidos de ida dejaron los siguientes resultados: CFR Cluj 1-1 Sevilla, Brujas 1-1 Manchester United, Frankfurt 4-1 Salzburgo, Copenhague 1-1 Celtic, Getafe 2-0 Ajax, Ludogorets 0-2 Inter de Italia, Shakhtar 2-1 Benfica, Sporting Lisboa (con un gol de Luciano Vietto) 3-1 Basaksehir, APOEL 0-3 Basilea, AZ Alkmaar 1-1 LASK, Bayern Leverkusen (con un gol de Lucas Alario) 2-1 Porto, Olympiakos 0-1 Arsenal, Rangers 3-2 Braga, Roma 1-0 KAA Gent, Wolfsburgo 2-1 Malmo y Wolverhampton 4-0 Espanyol. PRIMERA C La sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera C comenzará esta tarde con el duelo Dock Sud (10º con 7 puntos) vs Central Córdoba de Rosario (11º con 6). El líder del certamen es Deportivo Merlo, con 11 unidades. PRIMERA D La tercera fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha esta tarde en Rosario, donde Argentino (sin puntos) recibirá la visita de Sportivo Barracas (1). Por su parte, Puerto Nuevo se estará presentando como local el domingo desde las 17.00 frente a Centro Español en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Yamil Galván.



Breves: Fútbol

21 de Febrero de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar