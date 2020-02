La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/feb/2020 Karting:

Gastón Iglesias se bajó de la alta competencia







El campanense, que supo dejar su marca en la categoría PAKO, se alejará de las pistas para abocarse al estudio. Uno de los protagonistas más atractivos que entregó el karting zonal en los últimos años fue Gastón Iglesias. Sin embargo, en 2020 no se lo verá por las pistas: el representante campanense, que supo dejar su marca en la categoría PAKO, decidió bajarse de la alta competencia a partir de esta temporada. Para este año, el piloto local tiene planteados otros objetivos para su vida y tomó la determinación de volver a volcarse al estudio, una situación que le quitara mucho tiempo. Incluso, para ello se radicará en la Ciudad de Buenos Aires. Este nuevo desafío, que seguramente será muy beneficioso para su futuro personal, lo alejará del mundo tuerca, aunque se sabe que no hay piloto que se pueda olvidar por completo de correr. Y "el Galleguito" no será la excepción, por lo que, en algún momento, se sospecha, el hijo de José Luis, quien también sabe de las mieles del automovilismo, volverá a ofrecer la posibilidad de verlo en pista.



EL PILOTO LOCAL FUE SIEMPRE PROTAGONISTA EN LA CATEGORÍA PAKO.



