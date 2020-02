Participarán Gimnasia y Esgrima de Rosario y Caza y Pesca de Don Torcuato. Jugarán las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Mañana sábado, el Campana Boat Club organizará un triangular para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Será en el gimnasio Héctor Franco de la ribera de nuestra ciudad, comenzará a las 9.30 de la mañana y contará también con la participación de Gimnasia y Esgrima de Rosario y Caza y Pesca de Don Torcuato.

En el primer turno se medirá el CBC con Gimnasia de Rosario, comenzando con Sub 13, prosiguiendo con Sub 15 y finalizando con Sub 17. Posteriormente, el elenco rosarino se medirá con Caza y Pesca con el mismo formato. Y, finalmente, tras un receso que incluirá un partido femenino, Boat Club en enfrentará con Caza y Pesca para concluir el triangular en las tres categorías.

Los Sub 13, Sub 15 y Sub 17 del CBC están a cargo del entrenador Fernando "Pato" Anzuinelli, quien ya inició los trabajos de pretemporada a finales de enero: los Sub 13 están entrenando martes, jueves y viernes de 13 a 14.30 horas, mientras que los Sub 15 y Sub 17 lo están haciendo los lunes, miércoles y viernes, también de 13 a 14.30 horas (en marzo, las prácticas se trasladarán a las 19.30 horas atento al inicio del ciclo lectivo).