Preventiva para dos ladrones de autos atrapados en Campana

Fueron aprehendidos a mediados de enero por el Comando Patrulla Campana, tras una cinematográfica persecución. Son dos hombres domiciliados en Pilar. La mujer fue excarcelada porque no tiene antecedentes, pero también está procesada. Fuentes judiciales confirmaron que ayer el Juez de Garantías Julio Grassi dio a lugar el pedido de Prisión Preventiva solicitado por el Fiscal de Instrucción Matías Ferreirós en la causa por Robo Agravado y Encubrimiento para dos hombres domiciliados en Escobar que fueran aprehendidos por personal del Comando Patrulla Campana a mediados de enero pasado. En el hecho también había participado una mujer, la cual también fue aprehendida en el mismo episodio, pero fue excarcelada hace 20 días atrás por no registrar antecedentes. Aun así, sigue procesada. Todo sucedió a primera hora de la tarde del 17 de enero, cuando la dueña de un Fiat Duna dio aviso al 911 que estaban intentando robarse su auto, estacionado en las inmediaciones de Arenales y Colectora Norte. Inmediatamente, mientras el móvil del Comando Patrulla Campana afectado a la zona 4 se aproximaba al lugar, los delincuentes desistieron de su actitud y se dieron a la fuga en un Volkswagen color granate, que resultó ser robado y con pedido de secuestro en Zárate. Fue entonces que el cruzó al otro lado de la Ruta 9 cuando ya se habían sumado a la persecución el móvil de zona 8 y el de zona 7. Este último es el que logró chocarlos y detenerlos antes que ingresaran a toda velocidad a la playa de la estación de servicio Axion de la rotonda Mc Donald’s, evitando también un potencial desastre dada la cantidad de personas y vehículos que se encontraban en el lugar ya sea cargando combustibles o comprando en el minimercado. Así, fueron aprehendidos, dos hombres y una mujer, de entre 45 y 48 años, domiciliados en Escobar, y Villa Rosa, Partido de Pilar. Tras revisar el auto, la policía también secuestró llaves preparadas para abrir autos, pinzas, destornilladores, y documentación de otro vehículo. Según las fuentes consultadas, las investigaciones continúan y no se descarta que en futuro hay más personas imputadas dado que se sospecha que los 3 imputados integran una organización más grande dedicada a la venta de autopartes y vehículos "gemelos" con documentación adulterada.

