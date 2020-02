La dueña estaba sola. Eran dos hombres de entre 25 y 30 años. Uno aparentemente estaba armado. Se llevaron efectivo y se fueron en moto. "Soy trasplantada, pero nunca vi la muerte tan cerca", dijo a La Auténtica Defensa Alicia Ruani, dueña de Alicia Bebé, el negocio de Av. Mitre al 1100 que fue asaltado ayer alrededor de las 12:30. "Primero entró uno, y me llevó para el fondo diciendo que quería ver cochecitos. Y cuando entró el segundo, un peticito, le dije que me espere que ese hombre no me gustaba nada… después me enteré que eran cómplices", comentó con una sonrisa y curada de espanto: es el robo 27 en 22 años del comercio que está en liquidación porque Alicia lo va a cerrar por problemas de salud. El segundo hombre le dijo que estaba viendo cunas. Alicia se dio vuelta y fue a ver al supuesto primer cliente. Fue entonces que vio que el interesado en las cunas se fue atrás del mostrador: "Cuando me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo, metió la mano por debajo de la ropa. No vi qué tenía, pero era un claro gesto de que tenía un arma. Por supuesto me quedé quieta hasta que se fueron". Se llevaron unos $3 en efectivo, el celular de Alicia y huyeron en moto: "Era azul o negra, no sé. Estaba muy nerviosa. Por el teléfono de línea llamé al 441479 y la policía vino enseguida. Lo que más lamento es el teléfono por la información que tenía: los Whasapp con mi médico… los números…" se lamentó.

Alicia Ruani, de Alicia Bebé: 27 robos en 22 años de carrera comercial.



Asaltan en Alicia Bebé a plena luz del día

