La paritaria municipal se estancó

Hay una diferencia de 10 puntos entre lo que propone el Gobierno y lo que el Sindicato pide para el primer semestre 2020. Además, todavía no se pudo cerrar la paritaria del 2019. Servicios municipales podrían verse afectados a partir del miércoles. La semana pasada se había visto a la paritaria municipal comenzar a transitar el camino hacia el acuerdo, tanto fue así que hasta el propio líder del Sindicato, Carlos Barrichi, reconoció que tenía la "esperanza" de cerrarla en pocos días. Sin embargo, este viernes la negociación se puso en punto muerto: hay más de 10 puntos de diferencia entre lo que el gremio solicita y el Municipio ofrece. Ni siquiera hay consenso alrededor de la paritaria correspondiente al 2019. El Municipio pretende cerrarla con las subas otorgadas en los últimos meses del año por decreto y a cuenta de futuros aumentos, mientras el Sindicato quiere recuperar la mayoría de los 9.5 puntos porcentuales que, estima, perdió contra la inflación. "Los compañeros están desesperados, no tienen aumento ni saben qué va a pasar", manifestó Barrichi ayer tras el encuentro paritario, en una conferencia de prensa brindada en la sede gremial de avenida Ameghino y Colón. De acuerdo al acta firmada por ambas partes, el Gobierno llegó a la mesa de negociación de este viernes con la "necesidad" de cerrar la paritaria 2019 con las subas decretadas del 6% en septiembre, 4% en octubre y otro 4% en diciembre. En tanto, ofertó para los primeros seis meses del 2020 una suba total del 9% a aplicarse en tres partes iguales con los salarios de febrero, abril y junio. El gremio rechazó de plano el cierre de la paritaria 2019, contraofertando el pago de $4.000 no remunerativos, y exigió el cobro de $2.000 mensuales remunerativos a cuenta de los aumentos acordados para el vigente período. "Ellos no quieren reconocer la pérdida del 2019, sino cerrar la paritaria como está y darnos el 9 por ciento para el semestre 2020, una locura. No creo que la paritaria del primer semestre esté por debajo del 20 por ciento", manifestó Barrichi ayer, quien reconoció haber abandonado la discusión paritaria cuando descubrió que la propuesta oficial "era la misma" a la del último encuentro. "No sé si es una falta de respeto o no, pero no puedo compartir el mismo lugar con esta gente que nos viene ninguneando desde hace rato. Se llevan nuestra propuesta y después vienen a tirar una que nada que ver. No se puede negociar así", sostuvo el secretario general. Norberto Burgueño, secretario de Prensa, señaló que la oferta del Gobierno "no colmó para nada las expectativas" del gremio y expresó que "no parece que sea pedir mucho" el 20% para el primer semestre, dado que -según indicó- la inflación estimada anual rondará el 40%. "En la reunión de hoy no hubo ningún tipo de avance", lamentó Burgueño, quien comentó además que los últimos aumentos otorgados por decreto pueden no estar impactando en el sueldo de los municipales jubilados. "Ellos (el Gobierno) dicen que enviaron el decreto al Instituto de Previsión Social bonaerense. Nosotros no lo tenemos confirmado", amplió. Pero los salarios no es la única diferencia que existe en el Municipio y el gremio. Ayer también se abordó la reglamentación de la Carrera Administrativa Municipal, la estabilidad del personal en planta temporaria, el régimen de licencias y el aporte solidario de los empleados que no se encuentran afiliados al Sindicato. Para el gremio, los avances en cualquiera de estos puntos deben producirse en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo. Así lo dejó en claro en el acta de la reunión paritaria y lo volvió a remarcar Barrichi en diálogo con la prensa: "El Convenio Colectivo no se toca. Eso está asentado en el acta. Si el intendente pretende lo contario, está equivocado". Durante la asamblea con el cuerpo de delegados, la Comisión Directiva del Gremio recibió tres propuestas de medidas de fuerza para comenzar a desplegar a partir de este miércoles. Si bien todavía no se decidió cuáles serán efectivamente llevadas a cabo, tendrá carácter "sorpresivo" y podrán afectar la prestación de algunos servicios municipales, según se informó.



La paritaria municipal se estancó

