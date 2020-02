Efemérides del día de la fecha: 22 de febrero

P U B L I C



DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA Instituido en el año 1974 a través de la Ley Nº 20.827, en este día se conmemora la inauguración de la primera base argentina, la Base Orcadas, en la Antártida que convirtió al país en el primero del mundo en instalarse en el Continente Blanco. La historia de la misma se remonta al año 1903 cuando William Speirs Bruce partió en el buque "Scotia" de Escocia para realizar, por encargo de la Real Sociedad de Geografía de Escocia, una expedición científica en la Antártida; como el "Scotia" quedó aprisionado por el hielo en las Islas Laurie del grupo de Islas Orcadas de la Antártida la tripulación no tuvo más opción que construir un pequeño albergue, el "Omond House", en espera del deshielo que permitiera partir a Buenos Aires a reaprovisionarse. Cuando llegó el momento de partir Bruce lamentaba que sus estudios realizados en el terreno quedaran inconclusos por lo que le ofreció al gobierno argentino comprar el "Omond House" junto al depósito instrumental y el observatorio, cosa que fue aceptada por el presidente Julio Argentino Roca en el año 1904 por medio del Decreto Nº 3073 que en su artículo Nº 1 establece: "autorizase al jefe de la Oficina Meteorológica Argentina para recibir la instalación ofrecida por el señor William S. Bruce en las islas Orcadas del Sur y establecer un nuevo observatorio meteorológico y magnético en las mismas". A partir de ese momento la bandera argentina se mantuvo izada en la Antártida, entre los enviados Hugo Acuña le relató al diario "La Nación": "retribuimos al Dr. Bruce sus sentidas palabras cantando el himno argentino e inglés y con prolongados aplausos se iza nuestra bandera, arriándose en seguida la inglesa ¡Qué momentos tan agradables. Ya tenemos el pabellón azul y blanco. Ya estamos en nuestra propia casa!". TRAGEDIA DE ONCE Finalizado el feriado de carnaval se reanudó la rutina cotidiana atestando el transporte público con miles de pasajeros que se dirigían al trabajo. Como sucedía a diario la formación Nº 3772 de la línea Sarmiento fue rápidamente poblada encerrando en sus vagones a las apretadas personas, todo parecía indicar que iba ser un día como cualquier otra pero todo cambió repentinamente a las 8:32 de la mañana cuando el tren colisionó con los paragolpes de contención de la estación Once. Un estruendo, gritos de auxilio y la desesperación reinante alertaron a las autoridades que enviaron 110 ambulancias y 2 helicópteros del SAME para socorrer a las víctimas pero lamentablemente 51 personas perdieron la vida y más de 700 terminaron heridas. A 7 años de la tragedia, ocurrida en el año 2012, los familiares de las víctimas se reunieron en la estación Once bajo la consigna "Siete años de dolor. Siete años de lucha. Siete años en búsqueda de justicia." Aquel día Paolo Menghini, padre del fallecido Lucas Menghini Rey, manifestó: "la memoria es el eje de que las cosas no se repitan en este país. Es lo que sentimos con el corazón que hay que hacer: sostener el recuerdo, continuar la lucha por justicia y también para que no se repita". DIEGO MARADONA DEBUTA EN BOCA Un día como hoy en el año 1981, Diego Maradona debutaba con la "Azul y Oro" contra Talleres de Córdoba por la primera fecha del Torneo Metropolitano 1981. "Si arreglan los clubes, el domingo visto la camiseta de Boca" había dicho el "10" revolucionando La Boca con su posible llegada que se hizo un hecho dos días antes de su debut. Como era de esperar el director técnico, Silvio Marzolini, le dio la titularidad y aquel caluroso domingo Diego se ganó el corazón de los "xeneizes" con sus dos goles realizados desde el punto de penal y sus asistencias para el doblete de Miguel Ángel Brindisi que paralizó el marcador con la aplastante victoria 4 a 1.



Efemérides del día de la fecha: 22 de febrero

