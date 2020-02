P U B L I C









Raúl berra

NOMBRE REAL MARIANO MARTINEZ Pianista, director y compositor 18 de febrero 1918 - 13 de abril 2016. Lugar de nacimiento: Buenos Aires Argentina. Fue sin duda un artista exitoso, esto nunca estuvo en discusión, su arte transitó cómodamente por todos los medios de difusión existentes, discos, radio, teatro, televisión y hasta el sétimo arte, el cine. Su popularidad se extendió por todo el país y en el exterior. Tuvo siempre su público. Un público que buscaba un espectáculo con características de music-hall. Una orquesta numerosa y estridente, cantores que se brindaban a todo pulmón con bailarines, juegos de luces, algún coro, ora con una sola y dirigiendo con la otra, ora alejándose del instrumento y utilizando ambas manos para conducir la orquesta. Todo al servicio del espectáculo. Pero paradójicamente esta receta popular y exitosa de Mariano Mores, utilizada a lo largo de su extensa trayectoria fue, al mismo tiempo, el motivo por el cual muchos gustadores del tango no lo aceptaran y lo criticaran por su estilo y vedetismo. En efecto, el tanguero admirador de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Osvaldo Frasedo o el mismo Juan D´Arienzo, nunca aceptó ese estilo, ni siquiera se prestó a su discusión. Era otra cosas a Mores no se le puede escuchar con unción, con Mores no se puede bailar, poco importaba quienes eran los cantores, era una orquesta para el espectáculo. Lo que nadie puede negar de este músico es su talento como compositor, como alguien dijo "lleva la melodía en la cabeza". Tuvo inspiración y también inteligencia para musicalizar letras de los más grandes e indiscutible poetas que dio el tango. Aunque poco reconocido, fue un gran pianista, pero nuevamente su estilo lo traicionó y perjudicó, sus poses y sus muecas al ejecutar el instrumento le quitan seriedad. No obstante, hace gala de molde artístico donde se conjugan en exuberante dosis, el desenfado, la simpatía, la viveza comercial y el talento, con que el destino favorece a unos pocos hoy se lo reconoce como un ídolo popular que representa una parte esencial de la historia del tango. En el año 1936, yo tenía 18 años y un día viajaba en tranvía por la calle Corrientes,. frente al Café Germinal estaba el bar Vicente, en cuya puerta había un cartel solicitando una pianista que tocara música internacional, leyera a primera vista y también transportará, fui me tomaron una prueba y quedé a $ 3,50 por día, enseguida entré a estudiar en la academia que dirigía Luis Rubistein y nos hicimos amigos, allí iban a vocalizar las principales figuras de la canción y muchos otros recién iniciados. Conocí a Rodolfo Sciammarella que me pidió que le pasara al pentagrama las notas que se le ocurrían, tenía buen oído, era un buen letrista, pero no sabía escribir música. De esta relación nació "Salud Dinero y Amor" que originalmente era una zamba y yo la convertí en vals, fue un gran éxito". Contaba Mores que pidió una letra a Luis Rubistein, para ponerle música así nació "Gitana", una canción de corte español, que yo nunca toqué, pero que cantó Tito Schipa y en nuestro medio, el Dúo Gómez Vila, estaba de moda la música paraguaya a partir de "India" una guaraña que había introducido Samuel Aguayo y por eso escribí "Flor de Hastío" canción que le perdí el rastro y que años después estando en Asunción supe que fue un éxito pero la consideraban de autor anónimo. Al poco tiempo el director de la academia lo nombró profesor y en ese estado conoce a Margot y Mirna Moragues, de quien se enamoró, entonces el novel profesor se integra al dúo que ellas formaban, las hermanas Mores, transformándolo en el trío Mores. Actuaron en radio y diferentes escenarios, hasta que el pianista se integra a la orquesta del gran Francisco Canaro. Canaro fue un padre para él, a quien llegó de la mano de Rodolfo Sciammarella que lo presentó a Ivo Pelay, socio del director, en su formación debutó en el año 1939 en el teatro Nacional de la calle Corrientes y se desvincula en 1948, con Luis Rubistein hizo en 1938 el tango "No quiero" al año siguiente su primer gran éxito "Cuartito Azul" y al respecto nos dice: "...en realidad era un arreglo para "La Cumparcita" una introducción pero cuando la escuchó Mario Batistela me dijo que allí había tango le puso ese título por una piecita que alquilaba en la calle Serrano 2410 (Barrio de Palermo) para vivir cerca de mi novia, un día se me ocurrió pintarlo disolviendo pastillas de un blanqueador para ropa que venía en cubitos de color azul. La letra fue escrita por Batistela sobre la música, aunque hubo excepciones. Actuó como galán y fue autor de la música del film Corrientes calle de ensueño, en el año 1939. También en la Doctora Quiere Tango" con la actriz Mirta Legrand en el mismo año y finalmente "En la voz de mi ciudad" con Diana Maggi en 1953. "Mi tango más popular es "Adiós Pampa Mía" un homenaje al folklore de la llanura un tango con ritmo de pericón y estilo. Mi mayor desilusión fue "Porque la quise tanto", quise que la estrenara Hugo del Carril y no pudo ser, después fue éxito con Miguel Montero, es a mí entender lo mejor de su música los tangos que compuso con Enrique Santos Discépolo (Cafetín de Buenos Aires). Cuando Enrique lo conoció le dijo: "Pibe no escribo mas música, para eso estás vos". Para entregar la letra de "Uno", estuvo 3 años, yo ya me había olvidado del tema. "Manci fue un gran poeta, era muy amigo de Troilo y trabaja con el ya enfermo lo fui a visitar un día y estaba en la cama. Me dijo: "Que poco hice con vos. Me voy a morir con las ganas, no tengo consuelo". Entonces le empecé a tararear una música que tenía una especie de tango malambo, y de inmediato empezó a decir -"La voz triste y sentida de tu canción"----una lágrima tuya-- Mariano Mores nació en el barrio de San Telmo tiene mas de 300 grabaciones. Su primer cantor fue su hermano Enrique, con el seudónimo de Lucero, y por su orquesta desfilaron muchos vocalistas: el uruguayo Mario Ponce de León, Aldo Campoamor, Carlos Acuña, Miguel Montero, Hugo Marcel y su hijo Nito Mores, que falleciera en 1984. Mariano Mores es un inspirado compositor de los verdaderos clásicos del tango, por el éxito comercial de sus obras. Los ya nombrados: "Cuartito Azul" "Uno" "Porque la quise tanto" "Una lagrima tuya" "Cafetín de Buenos Aires" y "Adiós Pampa Mía". Hay que agregar Taquito Militar, "A quien le puede importar" "Sin palabras" "El Firulete" "Cada vez que me recuerdes" "Cristal" "Tu piel de Jazmín" "Grisel" "En esta tarde gris" y tantos otros más. Datos extraídos de Todo Tango.

Rincón del Tango:

Hoy Mariano Mores

Por Raúl berra

