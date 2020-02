La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/feb/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar mañana a Almagro







Entrenará en el estadio de Mitre y Puccini. Facundo Rizzi será titular como lateral izquierdo, mientras Catriel Sánchez está en duda. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento previo al partido que disputará mañana frente a Almagro como visitante desde las 17.00 horas con arbitraje de Sebastián Zunino. Los jugadores Violetas practicarán por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini, donde Lucas Bovaglio definirá la formación titular para jugar frente al Tricolor de José Ingenieros y también la nómina de convocados. En ese aspecto, el entrenador no podrá contar ni con Nahuel Banegas (cinco amarillas) ni con Juan Ignacio Alvacete (distensión en el isquiotibial). Por ello, en defensa realizará dos cambios obligados: Gastón Martínez (cumplió su sanción) volverá como segundo marcador central, mientras Facundo Rizzi tendrá su segunda oportunidad de la temporada como lateral izquierdo. En tanto, de mitad de cancha hacia adelante, el DT podría realizar otra modificación, dado que está en duda la presencia de Catriel Sánchez, quien se retiró contracturado en el segundo tiempo del partido frente a San Martín de Tucumán. Como alternativas, en primer lugar surge Germán Lesman, su reemplazante natural por características y puesto (centroatacante). Pero tampoco habría que descartar otras variantes que tiene el entrenador en ofensiva como Álvaro Veliez (ingresó por Sánchez frente a San Martín) y el refuerzo Fernando Brandán, quien todavía no ha sumado minutos en el Violeta. En tanto, en el mediocampo no habría modificaciones. El terceto que conforman Lucas Cuevas, Federico Recalde y Nicolás Del Priore ha conformado al entrenador, mientras que Brian Orosco, a pesar que llegó con lo justo ante San Martín, también sería de la partida mañana en José Ingenieros. DRAGÓN EN LLAMAS En el inicio de la 18ª fecha de la Primera Nacional (tercera de la segunda rueda), Defensores de Belgrano (ahora 2º con 35 puntos) confirmó su gran presente al vencer 3-1 como visitante a Atlético de Rafaela (24). El conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta comenzó ganando con gol de Leonardo Acosta a los 42 minutos del primer tiempo, pero antes del descanso igualó Leandro Martínez Montagnoli. Y en el arranque del complemento, Juan Olivares y Luciano Goux dieron vuelta el partido en el que Renso Pérez vio la roja a los 18 del ST. Anoche, además, Gimnasia de Jujuy recibía a Brown de Adrogué al cierre de esta edición. En tanto, hoy sábado se disputarán otros dos encuentros correspondientes a la Zona B: Instituto vs Deportivo Riestra (19.00) y All Boys vs Tigre (19.35 por TyC Sports). Mientras que la acción de la Zona A se abrirá hoy con los siguientes cotejos: Barracas Central vs Belgrano (17.00), Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Río Cuarto (18.00), Agropecuario vs Estudiantes de Buenos Aires (19.00), Deportivo Morón vs Alvarado (21.00) y Atlanta vs Ferro Carril Oeste (21.35).

EL VIOLETA REALIZARÁ HOY SU ÚLTIMO ENTRENAMIENTO ANTES DEL DUELO ANTE ALMAGRO



Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar mañana a Almagro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar