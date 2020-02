La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/feb/2020 Primera D:

El Auriazul cierra hoy su preparación para recibir mañana a Centro Español. Por la tercera fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá mañana domingo la visita de Centro Español. El encuentro, que comenzará a las 17.00, se disputará en el estadio Carlos Vallejos con el arbitraje de Yamil Galván. El Auriazul, que hoy realizará su último entrenamiento previo al partido, llega entonado a este compromiso por la victoria 2-1 que consiguió sobre Juventud Unida como visitante, en un duelo que comenzó el lunes y que se completó el miércoles (fue suspendido a los 15 minutos del segundo tiempo por lluvias y anegamientos). Además del envión anímico, también logró cambiar la pálida imagen que mostró en la primera fecha como local frente a Deportivo Paraguayo. Por eso, no sorprendería que el DT Martín Correa repita la formación, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Es que en la última línea podría llegar a realizar modificaciones, dado que para este encuentro volverá a tener a disposición a Sandro Areco y Lautaro Cuenos, quienes conformaron la zaga central en el debut, pero no pudieron estar frente a Juventud Unida por sendas suspensiones. En ese aspecto, la principal duda pasa por saber qué lugar ocupará Kevin Redondo en la formación: si continúa como primer marcador central o si regresa al centro del campo para jugar junto a Santiago Palacios, más allá que, en esa función, Nicolás Colombano tuvo un buen desempeño ante el Lobo Rojo. En cambio, Agustín Campana, quien fue baja en dicho compromiso por una dolencia muscular, también está a disposición, aunque no jugaría desde el arranque, porque Correa privilegiaría el funcionamiento que encontró sobre todo el lunes en cancha de J.J. Urquiza. Así, la probable formación de Puerto Nuevo para mañana sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Redondo o Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Redondo o Colombano, Nazareno Gómez; Enzo Moreno y Lionel Noumbi. Hoy, tras el último entrenamiento previo al encuentro, el entrenador definirá la tanto la alineación titular como el resto de los convocados para recibir mañana a Centro Español.



REDONDO FUE MARCADOR CENTRAL ANTE JUVENTUD UNIDA Y PODRÍA SEGUIR EN ESA POSICIÓN (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO). COMENZÓ LA FECHA La tercera fecha del Torneo Clausura comenzó ayer con el empate sin goles entre Argentino de Rosario y Sportivo Barracas, dos equipos que tienen partidos pendientes de la segunda jornada y que todavía no han podido ganar en el certamen. En tanto, hoy sábado no habrá acción de la Primera D, mientras que mañana domingo, además de Puerto Nuevo vs Centro Español, también jugarán Lugano vs Liniers (arbitraje de Marcos Recalde). El lunes lo harán Central Ballester vs Muñiz (Martín Molina; en cancha de Puerto Nuevo), Atlas vs Claypole (Néstor Barrios) y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida (Wenceslao Meneses; en Liniers). Finalmente, el martes chocarán Yupanqui vs Defensores de Cambaceres (Fernando Cruz, en Argentino de Merlo).

