Juegan desde las 17.00 en el Carlos Vallejos. Buscarán volver al triunfo como locales para tratar de asegurar su clasificación a la Zona Campeonato.

Por la 19ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Liniers en un partido que se jugará desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Las Auriazules buscarán volver al triunfo como locales después de la derrota sufrida ante el líder Argentinos Juniors y tras el empate 3-3 que protagonizaron el pasado fin de semana frente a Atlas en General Rodríguez.

Y en ese sentido tendrán una buena oportunidad ante Liniers, equipo que marcha en la última ubicación de la tabla con apenas 4 puntos en 18 presentaciones (marcó 13 goles y recibió 93).

Una victoria pondría a las dirigidas por Néstor Daniel Gómez a un paso de la clasificación de la Zona Campeonato. A esta instancia en que se definirán los ascensos acceden los diez mejores de la fase regular y, actualmente, Puerto |1Nuevo comparte el 7º puesto con 28 puntos junto a Estudiantes (BA) y Deportivo Español. Así, cuando restan tres fechas para el cierre de esta etapa, cuenta con cinco unidades de ventaja respecto a los tres conjuntos que comparten el 11º lugar (Deportivo Merlo, Luján y Camioneros).

Además, un triunfo hoy le permitiría a las Portuarias viajar sin mayores presiones el martes al sur del conurbano bonaerense, donde enfrentarán a Banfield (4º con 40 puntos) por la 20ª jornada.

Pero, primero lo primero: la 19ª fecha, que además de Puerto Nuevo vs Liniers, tendrá los siguientes enfrentamientos: Deportivo Merlo vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes (BA) vs Deportivo Morón, Atlanta vs Argentinos Jrs, Argentino de Quilmes vs Atlas, Argentino de Rosario vs Banfield, Camioneros vs Sarmiento, Almirante Brown vs Lima FC, Luján vs Defensa y Justicia, All Boys vs Comunicaciones y Deportivo Español vs Deportivo Armenio.