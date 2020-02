ARGENTINOS NO PUDO

Por la 21ª fecha de la Superliga, Argentinos Juniors igualó ayer 1-1 como local frente a Patronato de Paraná y desaprovechó la oportunidad de arrimarse a los líderes del campeonato. Ahora, el Bicho suma 36 puntos y se mantiene tercero, pero ya sin chances de dar pelea por el título que tiene como máximos candidatos a River Plate (líder con 42) y Boca Juniors (39). Anoche, en La Paternal, los dirigidos por Diego Dabove comenzaron perdiendo, pero rápidamente nivelaron las acciones por intermedio de Gabriel Hauche (marcó a los 22 minutos). Para Patronato, que anotó a través de Cristian Tarragona (su octavo gol del certamen), el empate lo mantiene en zona de descenso.

SOLIS ASISTIDOR

En el partido que ayer abrió la 21ª fecha de la Superliga, Aldosivi de Mar del Plata consiguió un gran triunfo al vencer 1-0 como visitante a Banfield. En el Tiburón, el campanense Nazareno Solís fue titular y partícipe necesario del gol de la victoria: un preciso centro suyo desde la derecha (jugó a perfil cambiado) encontró el cabezazo goleador de Facundo Bertoglio a los 26 minutos del primer tiempo. Con estos tres puntos, el conjunto marplatense sigue sumando aire en su lucha por evitar el descenso (hoy está fuera de la zona roja en la que se encuentran Colón, Patronato y Gimnasia).

SÁBADO DE CLÁSICO

En la continuidad de esta 21ª fecha hoy se disputarán cuatro encuentros. Y en el más destacado de la jornada, San Lorenzo recibirá a Racing Club desde las 17.35 en el Nuevo Gasómetro. Posteriormente jugarán: Independiente vs Gimnasia de La Plata (19.40), Newells vs Colón (21.45) y Atlético Tucumán vs Lanús (21.45).

Mañana, en tanto, jugarán: Arsenal vs Vélez (17.35), Boca Juniors vs Godoy Cruz (19.40) y Estudiantes vs River Plate (21.45). Mientras que el lunes lo harán: Defensa y Justicia vs Rosario Central (19.40), Unión vs Central Córdoba (21.45) y Talleres vs Huracán (21.45).

PRIMERA B METRO

Hoy comenzará la quinta fecha del Torneo Clausura con cinco encuentros: Villa San Carlos vs Colegiales, Acassuso vs Comunicaciones, Argentino de Quilmes vs San Miguel, Talleres (RE) vs Los Andes y UAI Urquiza vs Flandria. El líder del certamen es Tristán Suárez (10 puntos), que mañana visitará a Sacachispas.

PRIMERA C

La sexta fecha del Torneo Clausura se abrió ayer con la victoria de Dock Sud, que superó 1-0 como local a Central Córdoba de Rosario y, de esa manera, llegó a los 10 puntos y quedó a uno del líder Deportivo Merlo (11). La programación de esta fecha continuará hoy con el duelo Midland vs Berazategui.

PRIMERA A FEMENINA

La 14ª fecha de la primera fase del certamen comenzará hoy con cuatro encuentros: UAI Urquiza vs El Porvenir, Lanús vs River Plate, Estudiantes (LP) vs Rosario Central y Defensores de Belgrano vs Huracán. El líder es Boca Juniors (37 puntos), que quedará libre en esta jornada, por lo que UAI Urquiza (31) podrá descontarle puntos en caso de ganar hoy. Los ocho primeros de esta etapa clasificarán a la Zona Campeonato.