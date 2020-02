EL RESTO DE LA FECHA La tercera jornada del Clausura de la Primera D comenzó el viernes, con el empate sin goles entre Argentino de Rosario y Sportivo Barracas. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Centro Español, también se jugará Lugano vs Liniers. En tanto, mañana lunes se medirán: Central Ballester vs Muñiz, Atlas vs Claypole y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida. Mientras que el martes se cerrará la programación con Yupanqui vs Defensores de Cambaceres. Tras su victoria sobre Juventud Unida, el Auriazul juega como local desde las 17.00 horas. Cuenos y Areco retornarán a la formación titular. Por la tercera fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Centro Español en un partido que comenzará a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y que será arbitrado por Yamil Galván. Para el Auriazul será la oportunidad de dar otro paso al frente. Después de su pobre debut como local ante Deportivo Paraguayo (derrota 1-0) pudo recomponerse como visitante al superar 2-1 a Juventud Unida en un encuentro que comenzó el lunes y terminó el miércoles a raíz de las lluvias. Además, también tratará de volver a festejar en Campana: no gana en el Carlos Vallejos desde el pasado 15 de octubre, cuando superó 2-0 a Sportivo Barracas, todavía bajo la conducción de Carlos Pereyra. Desde entonces disputó cuatro juegos en el barrio Don Francisco en los que apenas cosechó un punto (1-1 con Central Ballester) y acumula tres derrotas consecutivas. Pero, más allá de los resultados, la intención de su entrenador Martín Correa es que el equipo repita los buenos pasajes de juego que mostró en cancha de Justo José de Urquiza ante el Lobo Rojo. En ese sentido, en cuanto a la formación titular, el entrenador realizará dos modificaciones en defensa: tras cumplir sus respectivas sanciones, Lautaro Cuenos y Sandro Areco volverán a conformar la zaga central. Por esta situación, el interrogante pasa a la mitad de la cancha y sobre el acompañante de Santiago Palacio en el centro del campo: ¿retornará Kevin Redondo a ese lugar o seguirá Nicolás Colombano, de buen partido ante Juventud Unida en esa función? Así, la probable formación Portuaria para esta tarde sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Sandro Areco, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacio, Redondo o Colombano, Nazareno Gómez; Enzo Moreno y Lionel Noumbi. En tanto, la nómina de convocados se completa con Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Uriel Huarte, Agustín Monteleone y Orlando "Pampa" Sosa. Por su parte, Centro Español llegará a Campana sin victorias en lo que va de este Torneo Clausura: en la primera fecha perdió 1-0 en su visita a Atlas en General Rodríguez y en la segunda, igualó 1-1 con Yupanqui como local. El Gallego, al igual que Puerto Nuevo, busca sumar puntos para tratar de lograr la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Hasta el momento, con 19 puntos, se ubica en el 8º lugar de la Tabla General, tres peldaños por encima del conjunto de nuestra ciudad, que está 11º con 16. En este aspecto, el duelo de esta tarde es de suma importancia para el Auriazul, porque no solo se trata de un rival directo en la pelea por llegar al Reducido, sino porque necesita recuperar terreno para acercarse al lote de equipos que hoy estaría clasificando. Claro está: todavía queda mucho camino por recorrer para el final del certamen. Por eso, más importante todavía para Puerto Nuevo será volver a repetir performance y resultado. Porque así ganará seguridad y confianza para seguir creciendo en esta temporada en la que, hasta el momento, ha sido muy irregular.



EL PORTUARIO BUSCARÁ HOY SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA, ALGO QUE TODAVÍA NO HA CONSEGUIDO EN LA TEMPORADA (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 72. En 71 partidos, Puerto Nuevo consiguió 30 victorias y Centro Español se impuso en 27 partidos. Empataron en 15 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 108 goles, mientras que Centro Español convirtió 89, COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 36 juegos, Puerto Nuevo obtuvo 13 victorias (51 goles) y Centro Español logró 16 triunfos (46 goles). Igualaron 7 encuentros COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 36 encuentros, Puerto ganó en 17 oportunidades (57 goles) y Centro Español consiguió 11 triunfos (43 goles). Empataron 8 veces RESULTADO TORNEO APERTURA. El pasado domingo 22 de septiembre de 2019, por la 3ª fecha, Centro Español se impuso 1-0 como local en un partido disputado en cancha de Ituzaingo. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL. El domingo 18 de noviembre de 2018, por la 12ª de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo le ganó 2-1 a Centro Español con goles de Nahuel Banegas y Orlando Sosa. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Por los Cuartos de Final del Reducido de la pasada temporada, Centro Español venció 1-0 al Portuario en el Carlos Vallejos con un gol de Diego Martínez Grance. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula dos partidos sin ganar frente a Centro Español, con 2 derrotas consecutivas. La última victoria Auriazul fue el jueves 18 de abril de 2019, por la 27ª fecha de la pasada temporada: fue 2-0 en cancha de Lugano con tantos de Nazareno Gómez y Oscar Peñalba. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 1996 El sábado 9 de noviembre, por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la temporada 1996/97 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 4-0 sobre Centro Español como local en cancha de Villa Dálmine. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (4): Luciano Menón; Mauro Ahumada, Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Cristian Pérez; Nolberto Miño (Gastón De Armas), Damián Rivas Karlic, Rubén Alvarez Chacón y Roque Cabezas (Martín Monteagudo); Juan Carlos Segovia y Martín Echeverría (Sebastián Bentiboglio). DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Aguila y Arístides Agotegaray. CENTRO ESPAÑOL (0): Gerardo Gil; Diego Figueroa, Luis Dotta, Javier Villagra y Walter Mansilla; Rubén Araujo (Raimundo Julio), Adrián Lizarraga y Ojeda (Walter Videla); Claudio Zapata, Oscar Cisneros y Alejandro Roa. DT: Carlos Toloza. SUPLENTES: Cristian Consoli, Nuñez y Juan Rodríguez. GOLES: PT 36m Cabezas (PN). ST 18m, 24m y 41m Segovia (PN). EXPULSADO: ST 38m Videla (CE) por agresión. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Eduardo Papa.



Puerto Nuevo recibe a Centro Español con la idea de seguir por la senda positiva

