Después de la dolorosa derrota ante San Martín, el Violeta juega desde las 17.00 horas en José Ingenieros. Bovaglio realizará dos cambios obligados en defensa y mantiene una duda en ataque. Con dolor, todavía rebotan en Mitre y Puccini esos dos goles agónicos que marcó San Martín de Tucumán para extirparle a Villa Dálmine un triunfo que, por su construcción y el rival, era de una magnitud enorme. Por eso, la visita que el Violeta le hará esta tarde a Almagro puede ser fundamental para dejar atrás toda esa bronca. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará desde las 17.00 horas en el estadio 3 de Febrero de José Ingenieros y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino. El equipo de nuestra ciudad arriba a este compromiso con dos antecedentes en lo que va del año: la victoria en Córdoba frente a Instituto y la mencionada derrota ante San Martín como local. Así, con 21 puntos ocupa la 7ª posición de la Zona B, a ocho de Deportivo Riestra (4º con 29) y a cinco del fondo de la tabla (All Boys le ganó ayer a Tigre y, con 16, igualó a Almagro y Santamarina). En cuanto a la formación que dispondrá hoy Lucas Bovaglio habrá dos cambios obligados en defensa: Gastón Martínez (cumplió su sanción) retornará como segundo marcador central en reemplazo de Juan Ignacio Alvacete (distensión del isquiotibial), mientras que Facundo Rizzi titularizará por segunda vez en la temporada en lugar de Nahuel Banegas (cinco amarillas). En el mediocampo, mientras Saúl Nelle continúa con su rehabilitación del esguince de rodilla sufrido en la pretemporada, el DT no realizaría modificaciones; al tiempo que mantienen una duda en ofensiva: Catriel Sánchez, quien terminó contracturado el duelo ante San Martín y no ha tenido actuaciones convincentes ni en ese partido ni ante Instituto, podría salir de la alineación titular. Esto podría abrirle una oportunidad desde el arranque a Germán Lesman. Entonces, la probable formación del Violeta para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Sánchez o Lesman. La nómina de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Cristian Carrizo, Nicolás Femia, Fernando Brandán y Álvaro Veliez. Almagro, por su parte, acumula cuatro partidos sin victorias, dado que el año pasado lo terminó con dos derrotas (Instituto y Tigre) y este 2020 lo comenzó con un empate 1-1 en Tucumán y caída 1-0 ante Gimnasia en Mendoza en su última presentación. En este marco, el DT Gastón Esmerado realizaría cinco cambios: en defensa ingresarían Nicolás Arrechea (cumplió su suspensión) y Gonzalo Jaque; y en el mediocampo, Lucas Bossio, José Méndez y Lucas Wilchez. Incluso, a partir de estas modificaciones, el entrenador podría variar el sistema táctico. Y la alineación sería: Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Norberto Paparatto, Ramiro Arias; Gustavo Turraca, Lucas Bossio; José Méndez, Lucas Wilchez, Juan Manuel Martínez; y Luis Vila. Con 16 puntos, el Tricolor comparte ahora la última ubicación junto a All Boys (que ayer le ganó a Tigre) y Santamarina de Tandil, por lo que sumar es una urgencia para el elenco de José Ingenieros en la lucha por mantener la categoría. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 49. En 48 partidos, Villa Dálmine ganó 18 veces, Almagro logró 16 victorias y empataron en 14 oportundiades. Villa Dálmine convirtió 68 goles, en tanto que Almagro marcó 60. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 26 veces, con 10 victorias Violetas (35 goles) y 5 triunfos para Almagro (23 goles). Empataron 11 veces. COMO LOCAL ALMAGRO. Jugaron 22 encuentros: Almagro ganó 11 veces (37 goles) y Villa Dálmine se impuso en 8 ocasiones (33 goles). Empataron 3 partidos. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El domingo 1 de septiembre de 2019, por la 3ª fecha, igualaron 1-1 en Campana, con goles de Matías Ballini (de penal) y Germán Herrera. APOSTILLAS: Cuatro encuentros sin perder acumula Villa Dálmine ante Almagro, con 2 victorias y 2 empates. La última derrota frente al conjunto de José Ingenieros se produjo el sábado 3 de diciembre de 2016, por la 17ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17: fue en Campana, por 1-0, con gol de Abel Luciatti. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El sábado 1º de julio de 2017, por la 41ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Villa Dálmine se impuso 2-1 sobre Almagro en José Ingenieros. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: ALMAGRO (1): Christian Limousin; Emiliano Ronconi, Nicolás Sansotre, Matías Di Benedetto, Adrián Iglesias; Matías Ruiz Sosa, Federico Sardella, Mauro Sacatolaro, Emanuel Barboza; Francisco Grahl y Mateo Acosta. DT: Edgardo Martini. SUPLENTES: Bruno Centeno, Franco Quiroz, Ezequiel Piovi, Ariel Chaves, Pablo Vergara, Nicolás Oviedo y Nicolás Reniero. VILLA DÁLMINE (2): José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Diego Núñez, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. GOLES: PT 23m Pablo Burzio (VD) y 40m Ezequiel Cérica (VD). ST 13m Nicolás Reniero (A). CAMBIOS: ST 8m Oviedo x Grahl (A) y Reniero x Acosta (A); 19m Falcón x Palma (VD); 23m Mazzocchi x Burzio (VD); 31m Chávez x Ruiz Sosa (A); y 37m Carboni x Cérica (VD). AMONESTADOS: Iglesias, Scatolaro y Ronconi (A); Alsina, Burzio, Falcón y Núñez (VD). CANCHA: Almagro. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.



NICOLAS DEL PRIORE HA TENIDO BUENAS ACTUACIONES ANTE INSTITUTO Y SAN MARTÍN Y ES CLAVE EN EL MEDIOCAMPO VIOLETA ALL BOYS SORPRENDIO A TIGRE En la continuidad de la 18ª fecha de la Primera Nacional, All Boys sorprendió ayer a Tigre al vencerlo por 2-1 como local. De esta manera, el elenco de Floresta calentó la lucha por la permanencia en la Zona B, dado que ahora comparte la última colocación junto a Almagro (rival de hoy de Villa Dálmine) y Santamarina de Tandil (recibe el lunes a Chacarita, otro complicado). En cambio, Tigre perdió una buena oportunidad de acercarse a Deportivo Riestra, que ayer igualó sin goles como visitante frente a Instituto de Córdoba. Ahora, el Blanquinegro (que sigue 4º) suma 29 unidades, mientras el elenco de Victoria se mantiene 5º con 25. Por esta Zona B, el viernes, Defensores de Belgrano (2º con 35) superó 3-1 como visitante a Atlético de Rafaela (6º con 24), mientras que Gimnasia de Jujuy (12º con 19) igualó 1-1 como local frente a Brown de Adrogué (10º con 19). Hoy, además de Almagro vs Villa Dálmine, también se medirán Quilmes vs Gimnasia de Mendoza desde las 18.30. Mientras que mañana lunes se completará la programación con Santamarina (16) vs Chacarita (18) desde las 20.30; y San Martín de Tucumán (1º con 38) vs Sarmiento de Junín (3º con 34) desde las 21.50. En tanto, la 18ª fecha de la Zona A se abrió ayer con el gran triunfo de Belgrano de Córdoba, que derrotó 3-2 como visitante a Barracas Central con tres goles de Pablo Vegetti. Además, Independiente Rivadavia igualó 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto, mientras Estudiantes de Buenos Aires superó 1-0 a Agropecuario en Carlos Casares. Al cierre de esta edición jugaban: Deportivo Morón vs Alvarado y Atlanta vs Ferro Carril Oeste. Hoy, en tanto, se miden San Martín (SJ) vs Mitre (SdE) y mañana lo harán: Platense vs Nueva Chicago y Temperley vs Guillermo Brown (PM).

Primera Nacional:

Villa Dálmine visita a Almagro para tratar de sacarse la "bronca tucumana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar