Fuerte impacto entre dos Gol

Fue anoche en la esquina de Estrada y Las Heras. Dos mujeres al Hospital. Un fuerte choque tuvo lugar anoche pasadas las 21 en la esquina de Estrada y Las Heras entre dos Volkswagen Gol, y tras la colisión uno de ellos terminó subiendo a la vereda e impactando contra el frente de una vivienda. Su conductora bajó del vehículo por sus propios medios, pero al tiempo se sintió mareada por lo cual la trasladó un móvil del SAME hasta el Hospital Municipal. Otro móvil hizo lo propio con la acompañante del otro vehículo, que era conducido por un hombre. Al cierre de esta edición no se sabía las condiciones de ambas lesionadas, pero se asumía que no tenían traumatismos de gravedad. Intervino un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 1.

Luego de impactar en el lateral delantero derecho del otro auto, la conductora del Gol terminó su trayectoria contra el frente de una vivienda.



