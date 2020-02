La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Choque en el barrio Siderca







Fue el viernes al mediodía entre un VW Voyage y una Peugeot Partner. Sólo daños materiales. Entre los barrios Siderca Rojo y Verde, la Bellomo tiene árboles en el paterre central y posiblemente le redujeron visibilidad a la conductora del Volkswagen que dobló hacia Alfonsina Storni y no advirtió que venía la Peugeot Partner circulando hacia la Ruta 9. El estruendo del choque hizo que varios vecinos y curiosos se convocaran en el lugar, e incluso llamaran al 911. Por eso se explica la presencia del SAME, cuando en realidad no era necesario dado que se trataba sólo de daños materiales. Intervino personal de Comando Patrulla Campana asignado a la zona 8.

La Partner venía desde la cancha del Lechuga hacia Ruta 9 pero la conductora del Voyage no la vio y dobló igual.

#Dato Choque en barrio Siderca, viernes al mediodía, un VW Voyage doblaba hacia la calle Alfonsina Storni, en tanto que por Bellomo circulaba una Partner. Colisionaron provocando solo daños materiales, sin heridos, ?? SAME 2 presente, sin traslado. CP ?? zona 8 pic.twitter.com/himwUmpkwq — Daniel Trila (@dantrila) February 22, 2020

Choque en el barrio Siderca

