La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020
El martes no habrá recolección de residuos







Así lo informaron desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente del Municipio dado el Feriado de Carnaval. A raíz del Feriado de Carnaval, la recolección de residuos que presta la empresa Agrotécnica Fueguina sufrirá modificaciones. Según informaron desde la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio, los días sábado 22 y lunes 24 el servicio se desarrollará con normalidad; en tanto que, el martes 25 no habrá recolección domiciliaria. En este sentido, tampoco se contará con el servicio del barrido de calles, ni retiro de montículos. Por tal motivo, se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios -fuera de los días y horarios establecidos- a fin de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad.





