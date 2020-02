La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Alejo Sarna reclamó por los servicios de agua y luz en La Josefa







El dirigente del Frente de Todos dialogó con vecinos afectados por los cortes en ambos suministros. "El Municipio tiene que velar por sus derechos", aseguró. El verano puso a prueba los servicios públicos básicos de la ciudad y en algunos barrios su funcionamiento se vio afectado por la alta demanda. Uno de esas zonas fue La Josefa, donde Alejo Sarna, dirigente del Frente de Todos, se entrevistó con vecinos damnificados y reclamó al Municipio urgente intervención. "Me escribieron vecinos del barrio La Josefa muy preocupados por los problemas que hay con el agua", manifestó Sarna. Señaló que "particularmente durante las jornadas de más calor, en el día no hay y cuando vuelve, lo hace con mugre, razón por la cuál muchos vecinos no la consumen, teniendo que gastar mucho dinero en bidones de agua potable". "Claramente, esa agua a simple vista se ve que no es apta para el consumo y más todavía pensando en los niños y niñas, la máxima preocupación", manifestó Sarna. El joven dirigente explicó que la situación "se acrecienta con los cortes de luz, que siguen siendo constantes", por lo que solicitó "un abordaje desde el Municipio para comprometer a las empresas proveedoras de agua y energía eléctrica, ABSA y EDEN, a que hagan los trabajos de mantenimiento y las inversiones para sostener los suministros en los días de mayor demanda". Si bien el Frente de Todos realizó los reclamos correspondientes en las empresas proveedoras, Sarna manifestó que "es responsabilidad del Municipio garantizar el acceso de los vecinos a estos servicios básicos", ya que "tiene que velar por los derechos de los vecinos y gestionar con las empresas".



