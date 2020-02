La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Anibal Valdivia anunció que el Frente NOS se constituye como partido en todo el país







El excandidato a intendente lo confirmó en una reunión con colaboradores. Además, cuestionó el asistencialismo como política para combatir la pobreza y la estrategia de seguridad del Municipio: preguntó si no la dirige "el Chapulín Colorado". El Frente Nos se constituyó como partido en la provincia de Buenos Aires y otras diez provincias de la República Argentina, afirmando las bases para disputar un mayor espacio de representatividad política en las próximas elecciones legislativas de 2021. Así se lo anunció el excandidato a intendente de ese espacio, Aníbal Valdivia, a colaboradores cercanos durante una reunión mantenida en las instalaciones del complejo Sofitel. Según precisaron desde el ahora Partido Nos, en el encuentro "se abordaron varios ejes, sobre todo la crisis política por la que atraviesa el país, también el hambre y la corrupción", y el excandidato dio a conocer "el paso importantísimo" que dio Nos al lograr su flamante personería jurídica. "(En el 2021) el Partido Nos buscará cubrir la mayor cantidad de bancas en las elecciones Legislativas y a nivel local un importante espacio en el HCD para oxigenar lo que está muy viciado", manifestó Valdivia. A nivel nacional, Valdivia consideró que "en la Argentina hay hambre, pero más grave es la desnutrición, porque no se puede solucionar la pobreza con subsidios, porque esto no hace más que aumentar la pobreza y no es de ahora, hace años que Argentina viene en decadencia, no puede ser que una política de Estado no ataque la desnutrición en un país donde se tira un ladrillo y sale una planta, donde fuimos graneros del mundo, es inconcebible". Por otra parte, en lo que respecta al distrito, Valdivia señaló que ha empezado a recorrer los barrios para "escuchar a los vecinos" y demostrarle que él no es "de la vieja política" sino una persona dispuesta a trabajar "con honestidad, transparencia y disciplina". En ese sentido, se mostró muy preocupado por la seguridad, materia en la que para él "se improvisa de manera absurda". "No hay un plan serio de Operaciones, mientras que unos delincuentes asolan algunos barrios, no se puede implementar poda de árboles y cortes de rama para luchar contra el delito y el narcotráfico. ¿Quién les dio esta receta, el Chapulín Colorado?", ironizó Valdivia. El excandidato a intendente sostuvo que "hay que reflexionar, se trata de la seguridad de todos los vecinos y para ello existen metodologías, porque no hay nadie que se ponga este flagelo al hombro, ni el Ejecutivo ni la cartera que entiende en Seguridad". "Insisto: no tienen la más pálida idea lo que es combatir con planes operacionales, articulados, delineados, responsables, preparar una buena logística, hacer allanamientos. Pero claro, estamos para la foto con la reubicación de cámaras que por supuesto no funcionan todas y así de esta manera el delincuente va a ganar la calle, los barrios y la ciudad", advirtió Valdivia.

El referente del Frente NOS, Anibal Valdivia, en la reunión cuando le informó a sus colaboradores sobre la constitución del espacio como partido en buenos aires y otras diez provincias del país.



