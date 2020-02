La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

PUERTO DESEADO La investigación por el crimen de un niño de 4 años y la violación de su madre en la localidad santacruceña de Puerto Deseado ya tuvo a cuatro sospechosos demorados pero luego liberados y solo dos de ellos continúan bajo investigación y serán sometidos a ruedas de reconocimiento con la víctima, informaron fuentes de la investigación. El juez de instrucción de Puerto Deseado a cargo de la pesquisa, Oldemar Villa, aseguró ayer que los demorados habían sido cuatro pero que ninguno de ellos se encontraba formalmente detenido. Además, explicó que se aguardaba una rueda de reconocimiento con dos de ellos, pero finalmente esa medida no se había podido realizar porque la mujer violada sufrió una descompensación y debió ser trasladada nuevamente a un centro asistencial. CORONAVIRUS La cantidad de nuevos contagios por el Covid-19 crece en Italia y ya superan los 60 distribuidos en once localidades de la región de Lombardía, Veneto y un último caso aparecido en Piamonte, todos en el norte del país, mientras que en Irán fue informada la sexta víctima de esta enfermedad cuyo epicentro fue en China, en donde los fallecidos alcanzaron las 2.345 personas. En el país europeo, en donde ya hubo dos personas fallecidas, las autoridades recomendaron a los habitantes no salir de sus casas y ordenaron el cierre de comercios y la suspensión de las clases y de actividades públicas, medidas que afectan a unas 60.000 personas. TRANSITO DIFICIL Un intenso tránsito se registró en las rutas 2 y 11 rumbo a distintos puntos de la costa atlántica con motivo del fin de semana largo de carnaval, donde se contabilizó el paso de 4.000 autos por hora en las distintas estaciones de peajes. De acuerdo a los datos suministrados por Aubasa (Autopistas de Buenos Aires) entre las 7 y las 9 de ayer pasaron 2.400 vehículos por el peaje de Samborombón, 1.600 por La Huella y 550 por Maipú. En la ruta 2 las mayores complicaciones se registraron a partir del kilómetro 28 hacia Mar del Plata, dónde la circulación fue muy lenta. NUEVO PROGRAMA El gobierno argentino avanzará en la elaboración de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según acordaron ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del organismo, Kristalina Georgieva. El foro de ministros de Finanzas de los países integrantes del G-20 que se desarrolla este fin de semana en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, fue el ámbito de la reunión que mantuvieron el titular del Palacio de Hacienda y la directora gerente del Fondo. En un comunicado difundido por el FMI. ROBOTS ASESINOS Cómo detener el desarrollo de armas letales totalmente autónomas (LAWS) o "robots asesinos" es el tema convocante de un encuentro internacional que se desarrollará la semana próxima en Buenos Aires, con la participación de la Nobel de la Paz 1997 y una programadora que renunció a su trabajo en Google por sospechar de los propósitos del proyecto de inteligencia artificial (IA) en el que estaba trabajando. Se trata de la segunda reunión global de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos, una alianza de 82 ONGs entre las que se cuentan Human Right Watch y Amnistía Internacional, que se realizará desde el miércoles y hasta el viernes en el Centro Cultural de la Ciencia.



