Reestructurar no es una tarea sencilla, tanto en el plano financiero como real: modificar los rasgos estructurales del aparato productivo de una nación. Tarifas, dólar, exportaciones, consumo y tasas de interés son herramientas y objetivos de una política macro que comienza a explicitarse con actores relevantes. Detrás el velo de la política internacional. Lo proscribieron a Evo Morales arguyendo que no cumple el requisito de residencia, en un acto de fuerte cinismo. Le Prohibieron que se candidateara a senador por Cochabamba en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse el 3 de mayo, para las cuales hay tiempo de presentar candidaturas hasta el 18 de abril. Comenzó "el fraude electoral", sostuvo su abogado, Eugenio Zaffaroni. La diplomacia europea, en tanto, confirmó que enviará una comisión de observación electoral a los comicios. La intensión de voto es liderada por Luis Arce, del partido del MAS de Evo Morales que intenta proscribirse (31,6% según sondeos recientes), es seguido por el ex presidente centrista Carlos Mesa (17,1%) y luego por Jeanine Áñez (derecha: 16,5%). En Argentina, de acuerdo a varias versiones, cabe esperar un aumento "paulatino y selectivo" de las tarifas de energía eléctrica y gas a partir de junio ya que las cuentas públicas no dejan margen para continuar con el congelamiento. El propio presidente Fernández sostuvo que primero analizarán las ganancias exorbitantes que tuvieron las empresas, es decir, que se realizará un minucioso estudio de los costos de la energía a lo largo de toda la cadena, que involucra la generación, el transporte y la distribución. Áreas del Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía evalúan un "descongelamiento solidario" de las tarifas que impacte mayoritariamente sobre usuarios de ingresos altos. En el encuentro de ministros de economía y presidentes de banco centrales del G20 realizado en Arabia Saudita, Martín Guzmán conversó nuevamente con la titular del FMI, quien en su cuenta de Twitter se refirió a nuestra aceptación de que el FMI "revise" la economía argentina en el marco del artículo IV y también habló por primera vez de un "programa" económico; algo que el gobierno argentino prefería no presentar públicamente hasta que no se lograse una mínima estabilidad en las variables macroeconómicas. Algunos aspectos de este programa fueron conversados en la semana con representantes sindicales e industriales, el gobierno quiso garantizarse el respaldo político de estos actores claves en medio de las negociaciones por la reestructuración de la deuda. Respecto de las variables macroeconómicas, la inflación mensual de enero fue 2,3%, quebrando la tendencia del cuarto trimestre anterior (3,8% promedio), ayudada por el congelamiento cambiario, de tarifas y combustibles. Desde el gobierno prevén que la desaceleración se reafirmará en febrero y esto dará pie a las conversaciones con empresarios y sindicalistas para avanzar en un acuerdo de precios y salarios que ayude con esa inercia. Las proyecciones anuales apuntan una inflación del 42%. También el tipo de cambio continúa estable merced a las regulaciones sobre la demanda de divisas, desde el gobierno realizan un seguimiento buscando evitar el atraso en términos reales. Las reservas del BCRA permanecen en USD 45.000 millones y en ese sentido aún restan problemas "estructurales" por resolver: producto de la recesión en materia de exportaciones principalmente. En cuanto a las variables "reales", para algunos especialistas la economía argentina caerá 2% anual promedio en 2020 pero en el segundo semestre podría recuperarse el consumo, ya pasada la etapa de reestructuración de la deuda. La política de reducción de la tasa de interés encarada por el Banco Central es favorable a dicha dirección: recordemos que el pasado miércoles se fijaron topes del 55% para las tasas que cobran las tarjetas de crédito. La tasa de referencia para el sector bancario se ubica en 40% tras progresivas reducciones. A su vez, la capacidad ociosa de la industria es muy alta, es decir que existe margen para elevar la producción en el corto plazo. Se espera una recuperación tenue en 2021, un aumento del PIB del 1% anual.

