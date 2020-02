La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 El heavy metal y la lucha contra la violencia de género desde el ámbito académico







El Lic. Matías Martínez Reina, Coordinador de Prácticas de Trabajo Social de la UNLu, se reunió con referentes del G.I.I.H.M.A (Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre el Heavy Metal Argentino), a fin de articular acciones conjuntas en relación a la temática de la violencia de género. La temática de la violencia de género se viene trabajando en la Universidad Nacional de Luján desde distintos espacios y en articulación con diferentes organismos. Desde el Proyecto de Extensión AViGAU (Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario), se ha tratado la temática en ámbitos no usuales y poco explorados como lo son el de las confesiones religiosas o el de los clubes deportivos. "Las iglesias y las canchas son ámbitos en los que históricamente prevalecen estereotipos de género atravesados por la masculinidad hegemónica, ubicando a la mujer en un lugar periférico. La desnaturalización de la violencia de género debe darse en todos los ámbitos, y la universidad tiene una responsabilidad social ineludible en ese sentido. En esta oportunidad, ponemos el foco en el ámbito de la música, puntualmente en el campo del heavy metal argentino", refirió el Lic. Martínez Reina. El referente de AViGAU se reunió con el Lic. Emiliano Scaricaciottoli y la Lic. Noelia Adamo, integrantes del G.I.I.H.M.A, equipo que se gestó en el año 2013 con la finalidad de abordar al heavy metal como objeto de estudio. Una de las aristas de investigación del G.I.I.H.M.A es, precisamente, el de la temática de la mujer, de la cual Adamo es constituye en una de las referentes más importantes a nivel nacional y latinoamericano. "Si bien las mujeres han estado vinculadas al metal desde los inicios de la movida a principios de la década del ´80, durante mucho tiempo fueron invisibilizadas y estigmatizadas. Con el correr de los años, y ya entrados en el siglo XXI, las mujeres han pasado de ocupar un lugar periférico en la escena, a ubicarse en espacios de mayor visibilización como lo son los de músicas o managers de bandas. Surge así, el cuestionamiento de qué estereotipos de género patriarcales están en juego en el metal y cómo la presencia creciente de las mujeres vinculadas al ethos y al movimiento metálico pone en tensión las prácticas y discursos tradicionales machistas dentro del género", señaló Adamo. El G.I.I.H.M.A cuenta hasta aquí con dos publicaciones, y una tercera que se encuentra en pleno proceso de edición. Se trata de compilaciones de artículos académicos elaborados por los distintos docentes e investigadores de diversas disciplinas que integran el equipo de investigación. La primera publicación se denomina: "Se nos ve de negro vestidos. Siete enfoques sobre el heavy metal argentino", la cual data de 2016; mientras que en el año 2018 hizo lo propio: "Parricidas. Mapa rabioso del metal argentino contemporáneo". Ambas publicaciones fueron coordinadas por el Lic. Scaricaciottoli. En ese lapso, el G.I.I.H.M.A ha impulsado seminarios y distintas actividades de capacitación en diversos espacios culturales y académicos. Sobre cómo se gestó el G.I.I.H.M.A. y los obstáculos que debió sortear en el recorrido que viene transitando, el Lic. Scaricaciottoli manifestó que: "el 19 de octubre de 2013 se celebró la 1° Feria del Libro Heavy de Argentina en el Centro Cultural La Imaginería de Boedo. Investigadores de muchas partes del país, fundamentalmente de Buenos Aires, nos congregamos para debatir, difundir y marcar una territorialidad. Los estudios culturales de los últimos 30 años, en nuestro país, no han dado cuenta de la singularidad que representa el heavy metal. Primero, porque los medios de comunicación masivos nunca han brindado un espacio cabal de difusión para quienes producen heavy en sus distintos soportes (música, libros, cinematografía, artes plásticas, etc.); segundo, porque académicamente solo vivenciamos investigaciones aisladas y costosas, esto último en un doble sentido: costoso hacer ingresar el heavy como objeto de estudio y costoso, una vez aceptado por la academia, poder jerarquizarlo en cada disciplina. Nos propusimos superar esas barreras y rastrear problemáticas que ayuden a pensar y expandir el estudio académico del heavy metal argentino. Para ello, pensamos en un espacio de producción intelectual que atraviese diferentes disciplinas de estudio pero con objetivos concretos y motivadores". Después de siete años de trabajo intensivo, el equipo de investigación logró estrechar vínculos con distintas unidades académicas en las que realizó jornadas, seminarios y demás actividades en la que difunden sus producciones e investigaciones. En esta oportunidad es el turno de la UNLu. Al respecto, el Lic. Matías Martínez Reina expresó: "La primera actividad que realizaremos en articulación con el G.I.I.H.M.A se desarrollará en la ciudad de Campana en el mes de abril del corriente. Se tratará de un encuentro abierto a la comunidad que tendrá por objetivo facilitarles herramientas a quienes participen del espacio, a fin de poder problematizar los estereotipos de género en el marco del metal. Es de destacar que participarán del evento bandas locales del género. En breve, ampliaremos con más detalles y precisiones de esta interesante actividad inédita en la región".

