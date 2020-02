La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Enlazador de Mundos 5 - Energía del Domingo 23/02/2020 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

El Enlazador de mundos es el enlace de 2 mundos, el mundo de los encarnados y el mundo de los desencarnados, la vida y la muerte diríamos nosotros. El enlace de la 3D con la 4D, donde nos encontramos con el espíritu, es tiempo astral. La 4D es la posibilidad de entrar a una realidad diferente a la que vivimos a diario, Es la conciencia expandida. Trabaja el desapego. Vive en momento presente. DÍA 213 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 17- GAMA - LUNA 8 - GALÁCTICA KIN 226 - ENLAZADOR DE MUNDOS 5 GUIADO POR EL MAGO Estamos en la estación VERDE hace 18 días, es la estación de sincronización y armonización evolutiva. Es el descanso armónico donde se seleccionan las semillas armonizándolas y separando las que quedan para la alimentación, las que se tiran y las que se guardan para la próxima siembra. Está compuesta por las misiones u ondas encantadas de la luna, del viento, del águila y de la estrella. Estamos en periodo extraordinario. Lo extraordinario se hace ordinario, lo extraordinario se hace moneda corriente Kin Enlazador 5, en nuestro poder interno, en la armonía que podemos lograr hoy. El 5 nos marca como podemos mejorar nuestra calidad de vida. Es la autoestima, y ahí el Enlazador pidiendo cerrar un ciclo. Hoy pide vivir el minuto a minuto, en tiempo presente, nada de ir en la nave del tiempo hacia atrás, ni en el Lorean, el auto de volver al futuro y viajar en el tiempo que todavía no es. El tiempo es hoy y no hay nada más que hoy, aquí y ahora. Todo está aquí, vibrando de distintas maneras. Cerrar un ciclo para empezar uno nuevo. La clave para un día enlazador, para estar bien y no sufrir por el pasado, por lo que no paso y quisiéramos hubiera sido, por lo que vendrá, si va a ser o no como nos gustarías sea, es SOLTAR dejar atrás y hacer lugar a que entre lo nuevo Día para ayudar a muchas personas, si equilibramos nuestra energía, orientándolas, dándoles el mensaje correcto, el mensaje indicado, el mensaje divino. También excelente para meditar en nuestra autoestima y elevarnos internamente. Agarrar el timón de nuestros sentimientos y llevarlos a buen puerto. Podemos pedir protección para la familia, los vínculos y el entorno. También conectar con nuestros ancestros y entender que aunque sus cuerpos no están, sus espíritus siguen vivos, sin que este pensamiento nos traiga carga afectiva negativa, que nos detenga en el pasado. No podemos retener almas, solo pedir que eleven y ayudarlas desde nuestra entrega y compasión. Hoy podemos revertir el estancamiento interno y cruzar victoriosos hacia el lado de la abundancia, y la prosperidad que yace en nuestra autoestima esperando ser despertada. BUEN DÍA GAMA!! ¡Buen DOMINGO (en el gregoriano) para todos! Y hace lugar para que entre lo nuevo, IN LAK ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

