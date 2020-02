La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 La meditación trascendental







La técnica de meditación trascendental o MT es la forma más pura, más simple y más eficaz de meditación que el mundo ha conocido. Es la técnica de trascendencia automática para llevar nuestra mente al estado más poderoso y más simple de la conciencia, libre de cualquier control mental o proceso de pensamiento. La meditación trascendental es una práctica universal, que proviene de la tradición oral desde hace milenios y cuyo fundador fue Maharishi Mahesh Yogi. ¿Qué es la meditación trascendental? En comparación con otras técnicas de meditación, que exigen concentración o control de la mente, la MT no requiere ningún esfuerzo y se practica dos veces al día, durante 20 minutos, cómodamente sentado/a en una silla con los ojos cerrados. Puede hacerse en el tren, el avión, en un coche… (Siempre y cuando no seas tú el que conduce). No existe una filosofía asociada a la MT y no va ligada a otras creencias de índole religioso. Además, no conlleva cambios en nuestro estilo de vida. Cómo funciona Para entender cómo funciona, usaremos la analogía del océano. Imagínate que estás en una pequeña barca en medio del océano y de repente te encuentras frente a una marejada, con olas de más de 20 metros de altura. Sin embargo, si hiciéramos un corte transversal, veríamos que el océano permanece absolutamente en calma y silencio en lo más profundo. Es decir, activo en la superficie y tranquilo en la profundidad. Pues bien, así es como funciona nuestra mente. Si solo nos quedamos en la superficie de ese océano, nos estancamos en el "tengo que…" de nuestra mente. Pero al incluir la meditación trascendental en nuestras vidas, instauramos la calma que de forma innata, habita en nuestro interior, experimentando así el campo unificado o trascendente de conciencia pura que existe en cada ser humano. El efecto de la meditación trascendental Los hallazgos de la investigación muestran que, durante la meditación trascendental, la mente llega a un nivel de descanso y relajación que en muchos casos es más profundo que al dormir y nos permite eliminar la tensión y ansiedad para que ésta se disuelva. La investigación muestra un mayor impacto en la amígdala, el lóbulo frontal y ambos hemisferios del cerebro. Hay un reforzamiento de la conexión del lóbulo frontal y la parte posterior del cerebro, mejorando la toma de decisiones, planificación, juicio, razonamiento… Gracias a la neuroplasticidad, las conexiones cerebrales que se estimulan durante la meditación, duran todo el día. Y así, el cerebro evoluciona desde el caos hacia la coherencia, integrando los sucesos del día con mucha más claridad, viéndose en su práctica un aumento de las ondas alfa, que intervienen en "el estado de calma en alerta". La meditación trascendental permite que nuestra mente se asiente en el interior, más allá del pensamiento, en el nivel más silencioso y tranquilo de la conciencia, nuestro yo más profundo. Beneficios de meditar A nivel hormonal, el cortisol es segregado por la glándula adrenal cuando nos encontramos bajo estados de ansiedad, entrando en un vértice que se auto-refuerza continuamente. Sin embargo, los niveles de cortisol llegan a reducirse hasta un 30% cuando meditamos, mientras que tienden a aumentar los niveles de serotonina y prolactina, hormonas ambas que influyen en nuestra sensación de bienestar. ¿Qué es un mantra y cómo lo uso en la meditación? Para que la atención de la mente se calme sin esfuerzo, en la meditación trascendental se usa un mantra, que es personal y confidencial. Un mantra es un sonido o palabra que se utiliza en silencio, no tiene ningún significado y siempre tiene una frecuencia positiva. Este mantra te lo proporciona un profesor formado en meditación trascendental. La técnica se enseña en cuatro días consecutivos y durante la primera entrevista, el profesor te proporcionará el mantra que te va a servir de vehículo de ahora en adelante. Escrito por la psicóloga Roxana García Martínez



Imagen ilustrativa



