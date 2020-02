La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Efemérides del día de la fecha: 23 de febrero







DÍA DEL TAMBERO Instituido por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto Nº3192 en el año 1968, en este día se conmemora la fundación de la Unión General de Tamberos en el año 1920; la misma fue creada con el propósito de reunir, bajo un espíritu de solidaridad, a los tamberos en una "agrupación poderosa que defienda sus intereses comunes dentro del derecho y la equidad." En esta jornada se homenajea a los tamberos por su labor diaria que contribuye con la industria lechera, una de las más importantes del país. DEBUTA "EL PATO" ABBONDANZIERI EN BOCA Atado al arco con la misión de impedir goles, Roberto Abbondanzieri inició su carrera deportiva en las inferiores del Argentino Atlético Club de Las Parejas, Santa Fe, antes de llegar a jugar en el Estadio Gigante de Arroyito con la camiseta del "canalla": "llegué por intermedio de un ex técnico de Rosario, que era Ricardo Palma y que me dirigió cuando era pequeño en el Argentinos Las Parejas […] De allí me llevó a probar en Rosario y ahí me quedé." En el año 1994 debutó en Primera División contra Ferro en el empate 1 a 1 y, al año siguiente, formó parte del plantel campeón de la Copa Conmebol 1995 lo que atrajo la atención de Boca que, a principios del año 1997, lo incorporó a su equipo: "fue una novedad importantísima para mí, estar 3 años jugando en Primera y tener la oportunidad de pasar a Boca fue muy especial. Me llevó un tiempo adaptarme al club, pero por suerte lo corregí poco a poco." Bajo la dirección técnica de Héctor "Bambino" Veira, "el Pato" Abbondanzieri tuvo sus altibajos en sus primeros amistosos pero eso no influyó su desempeño en su debut oficial contra Estudiantes de La Plata, en la primera fecha del Clausura 1997, en la que se mostró como una barrera impenetrable ante los constantes ataques de "El Pincha" hasta que una equivocación del "El vasco" Arruabarrena le dio la igualdad a los visitantes; aun así, el triunfo fue para los "xeneizes" gracias a Diego Latorre que a los 57 minutos le dio la ventaja definitiva al local. CARLOS SANTANA GANA 8 PREMIOS GRAMMY Un día como hoy en el año 2000, el guitarrista mexicano Carlos Santana arrasaba en la 42º edición de los Premios Grammy llevándose 8 galardones e igualando el record logrado por Michael Jackson en el año 1984 con "Thriller." Su llegada a la premiación fue una de las más esperadas considerando que con sus 10 nominaciones por su exitoso disco "Supernatural" se especulaba que el músico se llevara todas, un pronóstico casi acertado por el hecho de que perdió dos: "esta es la verdad: no estaba emocionalmente apegado a la idea de cuantos iba a ganar. Llegué sin expectativas, con la mente y el corazón en blanco pensando ´lo que sea que pase, estoy agradecido por ello.´" Aquella noche Santana terminó ganando el premio "Álbum del año" y "Mejor álbum de rock" con "Supernatural"; "Canción del año" y "Mejor colaboración vocal de pop" con "Smooth"; "Mejor interpretación por un dúo" con "María María"; "Mejor interpretación instrumental de pop" con "El Farol"; "Mejor interpretación de rock por dúo" con "Put your lights on"; y "Mejor interpretación de rock instrumental" con "The Calling": "la música es el vehículo para la magia de la curación y la música de Supernatural fue asignada y designada para traer unidad y armonía" había dicho Santana. No obstante, el premio más significativo para él fue el obtenido con la canción "El Farol": "aprecio mucho haber ganado ese premio con "El Farol" porque cuando la estaba escribiendo con mi hijo recibí la noticia de que mi padre había fallecido" le confesó a la revista "Rolling Stones".

Efemérides del día de la fecha: 23 de febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar