Herramientas y estrategias

Por Arq. Jorge Bader













El Banco Interamericano de Desarrollo, viene trabajando sobre el fenómeno de la urbanización creciente en América Latina. Este es un tema de ocupación en lo que atañe al diseño urbano y de preocupación en lo que respecta a los fenómenos derivados, anomias, crisis sociales, inseguridad, falta de oportunidades, conflictividad social creciente, y asimetrías territoriales. Recibo los informes mensuales del BID donde se enuncian las estrategias múltiples, para el ejercicio de la planificación física en las ciudades. Lo que más me preocupa y me inquieta es percibir, cuánto nos vamos alejando de la inteligencia aplicada a la generación de ciudad. El urbanismo ha evolucionado con la aplicación de innumerables herramientas y casi todas promueven la participación activa de la sociedad. El concepto básico de la estrategia propuesta por el BID se funda en la secuencia ordenada de 5 pasos para la experimentación urbana. Quiero hacer simple este artículo de modo de que resulte fácilmente comprensible. La estrategia de acción de la generación de ciudad tiene como actores a sus habitantes y como guías a sus decisores. Una fuerte participación técnica resulta imprescindible para movilizar a la sociedad en la determinación de sus expectativas. La secuencia BID es Explorar: analizando y replanteando los problemas urbanos a tratar. Experimentar: poniendo en práctica las ideas y probándolas de manera temporal para su evaluación y rediseño. Evaluar: analizando los impactos, efectos y rentabilidad de los proyectos piloto. Escalar: conectando a las ciudades con organizaciones técnicas a través de soluciones financieras creativas. Y por último Comunicar: compartiendo resultados para más innovación cuando se adaptan los pilotos a otros contextos urbanos. Para llevar adelante esta estrategia de gestión el BID ha puesto en marcha desde hace tiempo el Laboratorio de Ciudades, la plataforma de innovación, diseño, y experimentación para el desarrollo urbano sostenible en América Latina y el Caribe donde se conducen prototipos innovadores que surgen de procesos de co-diseño entre funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y actores locales, tales como autoridades, academias, entidades, y la misma comunidad; siendo clave la participación ciudadana. Esto que cuento acá no es nuevo, pero a la luz de los tiempos transcurridos y las experiencias colectadas, hoy se pueden observar una suma de resultados que permiten sacar algunas conclusiones. A partir de estas intervenciones urbanas, se evalúan las experiencias, analizando el éxito de los casos con el objetivo de compartir conocimiento, ampliar o replicar los pilotos implementados. Esta acción se basa en un conjunto de herramientas operacionales, que permiten seguir la secuencia que explique al principio, y que son distintas según los casos elegidos, la condición del lugar y la idiosincrasia del país. Voy a enunciar algunos ejemplos sólo como referencia para que se comprenda el criterio. Una herramienta es el Diseño Colaborativo, que se ha aplicado con éxito en el desarrollo de una plaza pública en Montevideo, la plaza llamada "Las Dolores" un trabajo que además de dejar un resultado concreto dejó implantada la metodología, que la ciudad de Montevideo ha seguido aplicando a otras intervenciones urbanas. No solo el hacer según un método sino el aprender a aplicar el método en forma continua. Otra de las herramientas es el Diseño participativo, aplicado en una gestión del espacio público de Santo Domingo, experiencia del BID, en la búsqueda de generación de un nuevo escenario colectivo posible. De vuelta la experiencia no solo dejó la impronta de su resultado sino el germen de la metodología. Los habitantes de estas ciudades y de estos países no son diferentes a nosotros y la cuestión de puesta en marcha de estos programas tiene los mismos problemas en cualquier lugar de América. Las intervenciones sociales y ambientales en ambientes urbanos en cualquiera de estos países son de reducida participación debido a la poca inclusión e interés de la gente por las condiciones de su entorno inmediato. Esto ha ocasionado una demanda para realizar esfuerzos de organización e inserción comunitaria movilizando a líderes sociales para fomentar la participación activa de la sociedad. Investigaciones realizadas en el campo de la psicología ambiental, social y comunitaria, así como de las ciencias sociales, han encontrado que la gente no cuenta con competencias sociales como la asertividad, afabilidad y empatía, y que en muchos lugares predomina la apatía social. Esto obligó a que los participantes adquirieran herramientas cognoscitivas, que permitieran llevar a cabo de manera sistemática, consistente y permanente, la exigencia y satisfacción de sus necesidades, a partir de la inclusión de la población en la formulación de estrategias para la solución de problemas urbano-ambientales. El esfuerzo no fue menor, pero dio resultados medibles y satisfactorios, o sea que la conclusión es que, si se quiere, se puede llevar adelante. No voy a abordar en este artículo la totalidad de las herramientas propuestas por el BID, que al menos son 13 o 14, y cada una aplicada a una experiencia concreta de acción sobre alguna ciudad americana. Quiero solo destacar esta serie de análisis sobre estrategias de gestión urbana poniendo de manifiesto que si no se inicia un camino de aplicación de estos conceptos difícilmente seremos dueños de los resultados razonables en el desarrollo de nuestra ciudad. La diferencia entre la estrategia de planificación urbana y territorial y la espontaneidad del crecimiento es la anarquía territorial que redunda en mayores conflictos de provisión de servicios, dispersión urbana y crisis de funcionamiento. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

