La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Vuelos y Vacaciones:

Costa Amalfitana

Por Lic. Guillermo Ceballos













Publicidad La "Costa Amalfitana" es una preciosísima zona costera ubicada al sur de Nápoles, en la región de Campania, que incluye un arco de pueblitos pintorescos, siendo el de extremo oeste Positano, y en su extremo este Vietri sul Mare, muy cerca de Salerno. Famosa en todo el mundo por su singular belleza naturalística y por lo típico y pintoresco de sus pueblos que se asoman al mar enclavados en la montaña, lo que convierte a esta belleza en parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Lo primero que aconsejamos hacer apenas lleguen a la Costa Amalfitana es dirigirse a una de las oficinas de información turística para pedir los horarios de los autobuses y ferrys de la zona que les serán muy útiles para moverse entre un lugar y otro. Aconsejamos también disponer de un mapa o descargar en Google Maps el de la Costa Amalfitana, preferentemente uno que muestre los senderos para caminar entre pueblo y pueblo o por las montañas El encantador pueblo de Amalfi es sin lugar a dudas el centro neurálgico de toda la Costa de Amalfi, y es por este pueblo que se le da el nombre de "Costiera Amalfitana". Amalfi jugó un rol muy importante en la historia, incluso desde el momento de su creación: dice la leyenda que fue el mismo Hércules a fundar la ciudad como regalo a una princesa-amante que tenía los ojos tan azules como el azul del mar de la costa de Amalfi. Sea verdad o no, Amalfi fue siempre un centro marino importante, tanto fue su poderío que fue la capital de la antigua "República Marinara de Amalfi". Es por eso que su historia y sus paisajes hacen de esta ciudadela un sitio tan famoso y turístico. Recomendamos que visiten el Duomo de Amalfi, una verdadera obra de arte arquitectónica y se pierdan por sus callejuelas, disfrutando de sus numerosos negocios artesanales. Positano es tal vez el pueblo que más caracteriza la Costa Amalfitana, el más popular, pintoresco y visitado de todos. En Positano encontrarán varias playas con mar cristalino, muy concurridas durante los meses de verano. Algunas playas son accesibles solo vía mar, llegan únicamente embarcados. Pero Positano no son solo bonitas playas, en su pueblo encontrarán un sinfín de tesoros por visitar como las "Torres Saracenas", la Iglesia de Santa María Teresa o caminar por las localidades de Montepertuso y Nocelle, y perderse por sus calles llenas de negocios y talleres artesanales. La principal producción artesanal de Positano son artesanías en cuero, específicamente sandalias. Encontrarán sandalias de cuero de los más variados tipos y colores, tallas y medidas. Vietri Sul Mare es el primer pueblo que encontraran viniendo desde Salerno, y por eso es conocida como la "La Primera Perla". La principal atracción de Vietri Sul Mare es su producción de cerámica: una tradición ancestral que se pasan los habitantes de este pueblo de generación en generación. Caminando por sus calles notarán lo que significa la cerámica en este pueblito, porque todas las casas contienen "algo" de cerámica adornando las fachadas: sea un plato, un vaso o una verdadera composición artística de cerámica; Incluso la Iglesia del pueblo, dedicada a San Juan Bautista lo demuestra. Obviamente no se puede faltar a uno de los talleres donde fabrican y venden cerámica y ofrecen demostraciones a los turistas curiosos. Ravello es otro de los pintorescos pueblos de la Costa Amalfitana, y ha sido considerada por muchísimos artistas como la "Casa de las Musas" debido a que se han encontrado las más sublimes inspiraciones para el arte. Es por eso que aún en Ravello se siente ese aire artístico e intelectual, con sus numerosos ateliers desparramados. En Ravello además encontrarán numerosos palacios y villas que merecen la pena visitar como Villa Cimbrone y Villa Rufolo, además de su Catedral y las demás iglesias del pueblo. Conca dei Marini es un pequeño pueblo de la costa Amalfitana que además de sus numerosos patrimonios arquitectónicos tiene uno de los lugares más hermosos de toda la Costiera: La Cueva de Esmeralda: una cueva grande ubicada en la costa a la que se accede por botes desde el mar. La poca luz que se filtra a través de la cueva crea en sus aguas una degradación de colores que pasa del azul oscuro hasta el verde turquesa. Realmente Impresionante, creerás que llegaron al paraíso. Escondido en medio de las montañas de la Costa Amalfitana se encuentra este pequeño pueblo llamado "Furore", ubicado en lo más profundo y en lo alto de un Fiordo desde donde se observa uno de los paisajes naturales más hermosos de la Costa. Algo curioso de Furore es el sonido que emite el mar cuando penetra en el fiordo: es como un rugido, y a lo mejor por eso es que la ciudad se llama "Furore". Caminar por Furore es también una experiencia inolvidable: la calma de sus callecitas, la absoluta simbiosis de la gente con la naturaleza. Pero la Costiera Amalfitana no es solo esto… Hay muchísimos otros lugares que vale realmente la pena visitar como Atrani con sus hermosas Iglesias, Praiano con su mirador, Scala, el pueblito más viejo de la costa, o las bellisimas Maiori y Minori con sus sugestivos centros históricos y sus villas romanas del siglo I. Si desean llegar a la costa Amalfitana con trenes pueden tomar un tren de la compañía ferroviaria "Vesuviana" (ellos le dicen Transvesuvianio) que conecta Nápoles con Sorrento en poco más de 1 hora. Son los mismos trenes que llevan a Herculano y a Pompeya. Los trenes no son cómodos y generalmente tienen retrasos, pero es el modo más económico y fácil de llegar. Luego desde Sorrento podrán tomar un bus. Ojo cuando conectan en Nápoles, estén atentos siempre cuando cambian de nivel y tren. Muchas veces hay amantes de lo ajeno acechando. Si en cambio desean llegar con trenes de Trenitalia, la estación ferroviaria más cercana es Salerno, y de allí tomar un bus hasta la costa Amalfitana o un taxi para llegar más rápido. Luego, una vez en Sorrento, parten buses a todas las localidades de la Península y de la Costiera Amalfitana, y son los mismos autobuses que los llevarán de un pueblito a otro. La compañía se llama "Sita" o "Sitasud" y pueden comprar el billete de 24 horas con un costo de € 8 por persona. La ruta comprende todos los pueblos desde Sorrento a Salerno, así que es la forma más económica y simple de viajar por la Costa Amalfitana. También hay ferris que conectan Sorrento con muchas otras localidades cercanas como Nápoles, Amalfi o Positano. La frecuencia de estos ferris es escasa, un par al día, a horarios definidos pero variables (aconsejamos preguntar los horarios en las oficinas turísticas). Los ferries funcionan solo durante los meses de abril a septiembre, y siempre están sujetos a las condiciones climáticas. Durante el invierno funcionan solo los ferries que van desde Nápoles a Capri, Ischia, y otras islas cercanas. Los ferries turítisco no funcionan en invierno. También pueden llegar aquí en coche, NO se lo aconsejamos demasiado porque es un área de mucho tránsito, las rutas son estrechas, se generan colas y los sitios donde estacionar en los pueblos son escasos y caros. En las cercanías de la Costa Amalfitana pueden visitar varias localidades famosas como la hermosa isla de Capri, la isla de Procida y la isla de Ischia. La ciudad de Nápoles, las áreas arqueológicas de Pompeya y Herculano, y por supuesto las ciudades de Sorrento y Salerno. Es una zona rica de atracciones, por esto les recomendamos visitar la Costa Amalfitana al menos por 4 días, incluso más si pueden. Toda la zona ofrece numerosos hoteles donde poder hospedarse, con precios para todos los bolsillos. Lo importante es decidir donde estar, teniendo en cuenta que los pueblos más famosos (como Amalfi o Positano) son más costosos que los otros pero tienen más variedad, además de que se encuentran en fácil ubicación para trasladarse con el transporte público. Sorrento es el pueblo más importante, donde además tienen la posibilidad de comprar un analgésico si les duele la cabeza a la madrugada. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Costa Amalfitana

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar