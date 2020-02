La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 La Voz del Águila:

"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia 30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme "Cuando Él se manifieste habrá mucha confusión: las televisiones hablarán de efectos especiales de Hollywood, muchos pensarán que es un truco, otros dirán que se trata de maniobras militares; pocos se arrodillarán con devoción. El Signo más grande aparecerá en el momento en el que Cristo hará resucitar a todas las personas fallecidas en las últimas setenta y dos horas y las que estarán enterradas saldrán de sus tumbas. Potencialmente, con la tecnología de hoy, el poder es capaz de simular el Retorno de Cristo, pero nadie, ni siquiera el diablo, puede resucitar a los muertos de los últimos tres días. ¡Además, Jesús curará instantáneamente a todos los enfermos del mundo! Cuando esto ocurra, todos nos arrodillaremos y exclamaremos: "Señor, ¡Señor! "A los que no se han arrepentidos Él les dirá: No os conozco, no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, ¡hacedores de maldad"! (Lc 13,27); "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles". (Mt 25,41). A quién le dio de comer cuando tenía hambre, de beber cuando tenía sed, a quien le vistió cuando estaba desnudo, le acogió cuando era forastero, le visitó cuando estaba enfermo o en la cárcel, dirá: "Vosotros sois mis elegidos". Nadie sabe con detalles lo que sucederá. Por cuánto podamos interpretar el apocalipsis de Juan, el Evangelio o las cartas de San Pablo, asimilarlas y transmitirlas, nadie conoce en los mínimos detalles lo que ocurrirá: nosotros no lo sabemos, tampoco los videntes de Fátima. Estamos seguros, y estoy dispuesto a jugarme la vida, que Él volverá, se manifestará con potencia y gloria, resucitará a los muertos y curará a todos los enfermos; será acompañado por naves extraterrestres de la Confederación Interestelar, nos juzgará por las obras y establecerá el Reino de Dios sobre la Tierra. No os creéis dogmas. ¡En el momento en que lo hagamos y nos fosilicemos, el Señor hará que la profecía se cumpla alterando todas nuestras expectativas, ¡y eso para romper todos nuestros esquemas y exaltaciones! Los ateos que se han comportado bien, irán con Cristo. Los que han tomado la comunión todos los días, pero no han hecho las obras, no estarán con Él; no irán allí tampoco los mafiosos que han hecho donaciones a la Iglesia. De hecho, el Papa Francisco los ha excomulgado a todos. Aquí, en la Tierra, hay mensajeros que os lo anuncian: yo soy uno de ellos. P: ¿Tú has tenido la suerte de encontrarte con Cristo, no es una casualidad, y con el anticristo? ¿Puedes describirlos físicamente? Giorgio: En las visiones espirituales, he visto a Cristo de muchas formas diferentes, porque la dimensión espiritual es diferente de la nuestra, también puedo verle con símbolos. En cambio, físicamente hablando, el encuentro siempre ocurre del mismo modo. Una vez, Le he visto mientras entraba en un edificio de forma tubular; me daba la impresión de volar, pero no veía las estrellas. Aunque los espacios eran muy grandes, vi pasar sólo a dos Seres de luz y a un niño. Jesús estaba medio tumbado en un sofá, a unos diez metros delante de mí, y me esperaba. Estaba vestido con una túnica blanca, me chocó que tuviera sólo la corona de espinas; es muy simbólico. Cuando me acerqué no me abrazó, pero se dejó tocar. Me sonrió, recuerdo muy bien Sus dientes y en las manos llevaba los Signos. A ese punto, me dio un mensaje: "Recuérdales a todos que Yo estoy", luego se levantó con la intención de abrazarme o quizás de acariciarme, pero yo estaba bajo shock. Jesús es muy viril, macho, pero al mismo tiempo tiene una expresión de amor tan carismática que fascina mucho. Tiene la barba un poco más larga que yo, el pelo largo de color castaño claro y se parece mucho al Sudario elaborado por la NASA. El aspecto es el de un joven de treinta y tres años, con el mismo cuerpo resucitado de hace dos mil años. Los mensajeros celestes del pasado y del presente nos han enseñado que todos los seres astrales, que tienen un cuerpo de luz, pueden mantener el propio cuerpo físico inalterado por milenios; faltaría más que haya algo que Jesús, el Maestro de los Maestros, no pueda hacer. El anticristo se parece mucho al actor Tom Cruise, que no se lo tome a mal, también en el porte. Es alto como yo, tiene un cuerpo atlético, distinguido, pero siempre está muy serio cuando nos encontramos; la última vez que nos vimos me dijo: "Crearé el vacío alrededor tuyo". P: ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores? Giorgio: El conocimiento que tenemos, la educación cultural, filosófica, escolástica, matemática, científica, etc. no nos permite tener una formación como para comprender las experiencias que hemos tenido anteriormente. Podrían ser vidas donde ofrecíamos rosas o vidas donde disparábamos a la gente con la ametralladora. Nosotros estamos en fase de evolución: cuando alcancemos la gnosis, recordaremos todo nuestro recorrido evolutivo y tendremos el discernimiento para entender el por qué de nuestras acciones. Eso también ocurre cuando morimos, es decir dejamos el cuerpo, porque tenemos conciencia de la verdad." Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

